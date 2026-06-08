Elezioni amministrative in Sardegna, tutti gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale.

Ore 16,32 – Eugenio Lai confernato sindaco di Escolca con 340 preferenze su 360 voti.

ORE 16,22 – I primi risultati dello spoglio nelle 15 sezioni scrutinate su 24 del Comune di Porto Torres fanno registrare molto avanti il sindaco uscente Massimo Mulas, sostenuto dal centrosinistra, con una percentuale del 65,3 per cento (626 voti). Al secondo posto Sara Dettori, Polo sardista, civico identitario, con il 25,9 per cento (240 voti), mentre Ivan Cermelli del centrodestra 8,5 per cento (97 voti) e Loredana De Marco della lista Porto Torres C’è con 1,8 per cento (22 voti). (Mariangela Pala)

ORE 15,40 – È arrivato il dato definitivo dell’affluenza: nei 148 Comuni chiamati al voto si è presentato il 61,64% degli aventi diritto, a fronte del 59,6% della precedente tornata elettorale negli stessi municipi. Un leggero aumento, quindi.

ORE 15 – Urne chiuse e via allo spoglio nei 148 comuni sardi pronti a rinnovare altrettante assemblee comunali. Quasi un terzo dei 377 Comuni sardi, anche perché ai centri al voto nel 2021 si aggiungono quelli del 2020, l’anno del Covid.

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La sfida più attesa è a Quartu, ma riflettori puntati anche su Sestu, Sanluri, Tempio e Por to Torres. Nei centri sopra i 15mila abitanti è previsto il ballottaggio il 21 e 22 giugno in caso nessun candidato superi il 50% dei voti.

Poltrone di sindaco già assegnate nei 62 piccoli centri in cui si è presentato solo un candidato (QUI L’ELENCO).

La distribuzione territoriale dei Comuni al voto conferma il peso delle aree interne: 37 comuni nell'Oristanese, 27 nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 in quella di Sassari, 20 nel Nuorese, 13 nella Gallura, 11 nel Medio Campidano, 7 in Ogliastra e 6 nel Sulcis Iglesiente.

ECCO L’ELENCO COMPLETO E I SINDACI ELETTI (QUI I DATI COMUNE PER COMUNE CON AFFLUENZA, SEZIONI E CANDIDATI):

Città metropolitana di Cagliari

Quartu Sant’Elena

Sestu

Ballao

Burcei

Dolianova

Domus de Maria

Elmas

Escolca – Eugenio Lai eletto

Goni

Guamaggiore

Mandas - Umberto Oppus eletto

Maracalagonis

Muravera

Nuraminis

Nurri

Orroli – Alessandro Boi eletto

Ortacesus

Sadali

San Basilio

Serdiana - Alessia Puddu eletta

Settimo San Pietro

Silius

Suelli

Ussana

Uta

Villa San Pietro - Marina Madeddu eletta

Villaputzu

Sulcis Iglesiente

Giba

Musei – Sasha Sais eletto

Piscinas

Santadi

Tratalias – Emanuele Pes eletto

Villamassargia

Medio Campidano

Sanluri

Barumini - Emanuele Lilliu eletto

Gonnosfanadiga

Guspini

Lunamatrona

Pabillonis - Marco Tuveri eletto

Segariu - Andrea Fenu eletto

Siddi – Marco Pisanu eletto

Tuili

Ussaramanna

Villanovafranca – Matteo Castangia eletto

Provincia di Oristano

Abbasanta

Allai – Angelino Placido Pischedda eletto

Arborea

Assolo

Asuni

Baressa – Mario Cau eletto

Busachi – Lino Cordella eletto

Curcuris

Flussio – Giovanni Antonio Zucca eletto

Fordongianus – Serafino Pischedda eletto

Ghilarza – Eugenia Usai eletta

Gonnosnò – Ignazio Peis eletto

Gonnostramatza – Federica Piras eletta

Laconi

Masullas

Mogoro

Montresta – Salvatore Salis eletto

Neoneli

Norbello

Nurachi – Renzo Ponti eletto

Palmas Arborea – Andrea Pinna eletto

Pau – Alessia Valente eletta

Paulilatino – Domenica Gallus eletto

Samugheo

San Nicolò d'Arcidano – Davide Fanari eletto

San Vero Milis

Santa Giusta

Santu Lussurgiu – Antonello Cadau eletto

Sennariolo – Gianbattista Ledda eletto

Siamaggiore

Siapiccia – Raimondo Deidda eletto

Simaxis

Suni

Ulà Tirso – Francesco Antonio Piras eletto

Usellus

Villa Sant'Antonio – Antonio Quirino Cuccu eletto

Zeddiani – Claudio Pinna eletto

Provincia di Nuoro

Atzara – Alessandro Corona eletto

Austis – Umberto Usai eletto

Birori

Bortigali – Patrizia Tomassetti eletta

Desulo

Gavoi – Claudia Sedda eletta

Lei – Luigi Cadau eletto

Lodè

Mamoiada

Noragugume

Ollolai

Olzai – Angelo Loddo eletto

Onifai

Osidda – Antonio Serafino Doneddu eletto

Ottana – Franco Saba eletto

Posada

Seulo – Enrico Salvatore Murgia eletto

Tiana – Melissa Vacca eletta

Tonara

Torpè

Ogliastra

Arzana – Angelo Ivano Stochino eletto

Elini – Vitale Pili eletto

Gairo

Ilbono – Giampietro Murru eletto

Loceri

Urzulei

Ussassai – Francesco Usai eletto

Gallura Nord-Est Sardegna

Tempio Pausania

Aggius

Berchidda - Andrea Nieddu eletto

Bortigiadas - Emiliano Deiena eletto

Buddusò

La Maddalena

Luogosanto - Agostino Pirredda eletto

Monti

Oschiri - Roberto Carta eletto

Padru

San Teodoro

Sant’Antonio di Gallura - Vito Carlo Duilio eletto

Santa Teresa

Città metropolitana di Sassari

Porto Torres

Bessude

Bonnanaro – Giovanni Antonio Carta eletto

Bottidda – Ivo Nieddu eletto

Bultei – Daniele Arca eletto

Burgos

Cossoine – Sabrina Sassu eletta

Giave

Ittireddu – Franco Campus eletto

Ittiri

Laerru – Massimiliano Leonardo Manca eletto

Mara – Vittorio Manai eletto

Nule – Antonio Giuseppe Mellino eletto

Nulvi

Osilo

Ossi

Pattada

Perfugas – Giovanni Filziu eletto

Ploaghe

Pozzomaggiore

Romana – Fabio Piredda eletto

Siligo

Tergu – Luca Ruzzu eletto

Thiesi

Usini

Valledoria

Viddalba

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