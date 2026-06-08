Amministrative, spoglio in corso: i risultati in diretta nei 148 comuni sardiOcchi puntati su Quartu, Sestu, Sanluri, Tempio e Por to Torres. Affluenza in crescita al 61,64%
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Ore 16,32 – Eugenio Lai confernato sindaco di Escolca con 340 preferenze su 360 voti.
ORE 16,22 – I primi risultati dello spoglio nelle 15 sezioni scrutinate su 24 del Comune di Porto Torres fanno registrare molto avanti il sindaco uscente Massimo Mulas, sostenuto dal centrosinistra, con una percentuale del 65,3 per cento (626 voti). Al secondo posto Sara Dettori, Polo sardista, civico identitario, con il 25,9 per cento (240 voti), mentre Ivan Cermelli del centrodestra 8,5 per cento (97 voti) e Loredana De Marco della lista Porto Torres C’è con 1,8 per cento (22 voti). (Mariangela Pala)
ORE 15,40 – È arrivato il dato definitivo dell’affluenza: nei 148 Comuni chiamati al voto si è presentato il 61,64% degli aventi diritto, a fronte del 59,6% della precedente tornata elettorale negli stessi municipi. Un leggero aumento, quindi.
ORE 15 – Urne chiuse e via allo spoglio nei 148 comuni sardi pronti a rinnovare altrettante assemblee comunali. Quasi un terzo dei 377 Comuni sardi, anche perché ai centri al voto nel 2021 si aggiungono quelli del 2020, l’anno del Covid.
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La sfida più attesa è a Quartu, ma riflettori puntati anche suSestu, Sanluri, Tempio e Por to Torres. Nei centri sopra i 15mila abitanti è previsto il ballottaggio il 21 e 22 giugno in caso nessun candidato superi il 50% dei voti.
Poltrone di sindaco già assegnate nei 62 piccoli centri in cui si è presentato solo un candidato (QUI L’ELENCO).
La distribuzione territoriale dei Comuni al voto conferma il peso delle aree interne: 37 comuni nell'Oristanese, 27 nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 in quella di Sassari, 20 nel Nuorese, 13 nella Gallura, 11 nel Medio Campidano, 7 in Ogliastra e 6 nel Sulcis Iglesiente.
ECCO L’ELENCO COMPLETO E I SINDACI ELETTI (QUI I DATI COMUNE PER COMUNE CON AFFLUENZA, SEZIONI E CANDIDATI):
Città metropolitana di Cagliari
Quartu Sant’Elena
Sestu
Ballao
Burcei
Dolianova
Domus de Maria
Elmas
Goni
Guamaggiore
Maracalagonis
Muravera
Nuraminis
Nurri
Orroli – Alessandro Boi eletto
Ortacesus
Sadali
San Basilio
Serdiana - Alessia Puddu eletta
Settimo San Pietro
Silius
Suelli
Ussana
Uta
Villa San Pietro - Marina Madeddu eletta
Villaputzu
Sulcis Iglesiente
Giba
Piscinas
Santadi
Tratalias – Emanuele Pes eletto
Villamassargia
Medio Campidano
Sanluri
Barumini - Emanuele Lilliu eletto
Gonnosfanadiga
Guspini
Lunamatrona
Pabillonis - Marco Tuveri eletto
Tuili
Ussaramanna
Villanovafranca – Matteo Castangia eletto
Provincia di Oristano
Abbasanta
Allai – Angelino Placido Pischedda eletto
Arborea
Assolo
Asuni
Busachi – Lino Cordella eletto
Curcuris
Flussio – Giovanni Antonio Zucca eletto
Fordongianus – Serafino Pischedda eletto
Ghilarza – Eugenia Usai eletta
Gonnosnò – Ignazio Peis eletto
Gonnostramatza – Federica Piras eletta
Laconi
Masullas
Mogoro
Montresta – Salvatore Salis eletto
Neoneli
Norbello
Palmas Arborea – Andrea Pinna eletto
Pau – Alessia Valente eletta
Paulilatino – Domenica Gallus eletto
Samugheo
San Nicolò d'Arcidano – Davide Fanari eletto
San Vero Milis
Santa Giusta
Santu Lussurgiu – Antonello Cadau eletto
Sennariolo – Gianbattista Ledda eletto
Siamaggiore
Siapiccia – Raimondo Deidda eletto
Simaxis
Suni
Ulà Tirso – Francesco Antonio Piras eletto
Usellus
Villa Sant'Antonio – Antonio Quirino Cuccu eletto
Zeddiani – Claudio Pinna eletto
Provincia di Nuoro
Atzara – Alessandro Corona eletto
Birori
Bortigali – Patrizia Tomassetti eletta
Desulo
Gavoi – Claudia Sedda eletta
Lodè
Mamoiada
Noragugume
Ollolai
Onifai
Osidda – Antonio Serafino Doneddu eletto
Posada
Seulo – Enrico Salvatore Murgia eletto
Tonara
Torpè
Ogliastra
Arzana – Angelo Ivano Stochino eletto
Gairo
Ilbono – Giampietro Murru eletto
Loceri
Urzulei
Ussassai – Francesco Usai eletto
Gallura Nord-Est Sardegna
Tempio Pausania
Aggius
Berchidda - Andrea Nieddu eletto
Bortigiadas - Emiliano Deiena eletto
Buddusò
La Maddalena
Luogosanto - Agostino Pirredda eletto
Monti
Oschiri - Roberto Carta eletto
Padru
San Teodoro
Sant’Antonio di Gallura - Vito Carlo Duilio eletto
Santa Teresa
Città metropolitana di Sassari
Porto Torres
Bessude
Bonnanaro – Giovanni Antonio Carta eletto
Bottidda – Ivo Nieddu eletto
Bultei – Daniele Arca eletto
Burgos
Cossoine – Sabrina Sassu eletta
Giave
Ittireddu – Franco Campus eletto
Ittiri
Laerru – Massimiliano Leonardo Manca eletto
Mara – Vittorio Manai eletto
Nule – Antonio Giuseppe Mellino eletto
Nulvi
Osilo
Ossi
Pattada
Perfugas – Giovanni Filziu eletto
Ploaghe
Pozzomaggiore
Romana – Fabio Piredda eletto
Siligo
Tergu – Luca Ruzzu eletto
Thiesi
Usini
Valledoria
Viddalba