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Italia

I funerali di Nicola Musiani, massacrato di botte nella notte tra il 18 e il 19 luglio (Ansa)
I funerali di Nicola Musiani, massacrato di botte nella notte tra il 18 e il 19 luglio (Ansa)
la vicenda

Picchiato a morte a Cervia: fermati 4 giovani tra i 19 e 23 anni

Al gruppo è contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi
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macabra scoperta

Due cadaveri trovati in casa nel Napoletano: indagini in corso

Le vittime sarebbero nonna e nipote di 82 e 43 anni e la morte risalirebbe a qualche giorno fa
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udine

Vendono limonata fresca nel cortile di casa per comprare un motorino, denunciati tre ragazzini

Un’usanza che ancora resiste in alcuni paesi, ma la polizia locale è intervenuta e ha fatto smantellare il banchetto dei tre giovani di 13 e 14 anni, che offrivano anche pasticcini e acqua in cambio di un’offerta libera
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como

Sedicenne arrestato per terrorismo, nel suo pc video dell’Isis per fabbricare un ordigno

Residente nel Comasco, è stato fermato in Toscana dove era in vacanza con la famiglia: attivo nella propaganda jihadista, neonazista e antisemita
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la tragedia

Trento, 14enne precipita durante un’escursione in montagna: soccorsi inutili

L’incidente nei pressi di un rifugio sul Latemar, al confine tra l'Alto Adige e il Trentino
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L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (S) affiancato da Marco Lisei durante l'audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del COVID, Palazzo San Mucuto, Roma, 6 agosto 2026 ANSA/FABIO FRUSTACI
L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (S) affiancato da Marco Lisei durante l'audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del COVID, Palazzo San Mucuto, Roma, 6 agosto 2026 ANSA/FABIO FRUSTACI
l’audizione

Conte in Commissione Covid: «Un plotone d’esecuzione contro di me». Poi lo scontro con Meloni

L’ex premier e leader del M5S: «Abbiamo sempre lavorato per salvaguardare la salute. I Dpcm? Adottati con il parere di tutte le istituzioni e anche del Cts»
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la tragedia

Incidente sul lavoro a Carrara: operaio muore schiacciato da lastre di marmo

La vittima è un 44enne. Inutili i soccorsi
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in puglia

Bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio: è in Rianimazione

La piccola ferita alla testa, al collo e a un braccio è ricoverata nel Policlinico di Bari
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l’aggressione

Napoli, dodicenne accoltellato durante una lite con coetaneo

È accaduto nel quartiere Ponticelli. Indagano i carabinieri
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Il Cdm proroga il taglio delle accise (Ansa)
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La decisione

Gasolio, il Governo estende il taglio delle accise sino al 25 agosto

L'esecutivo ha deciso di prolungare lo sconto di 17 centesimi al litro (Iva compresa) dopo un vertice tra la premier Meloni e i ministri Salvini, Tajani e Giorgetti
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Nella combo, il lago di Vico, in provincia di Viterbo, durante le ricerche del marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, ritratti nei riquadri. Viterbo, 27 giugno 2026. ANSA/MAX VISMARA/GIUSEPPE LAMI
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il ritrovamento

Recuperato nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella

Era a circa un chilometro di distanza da dove è scomparso il pomeriggio del 27 giugno, lei: «Si chiude un periodo di straziante attesa»
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toscana

Terremoto a Pisa, scossa di magnitudo 4.3. Il sisma avvertito anche a Livorno e Lucca

Il governatore Giani: «Verifiche in corso con il sistema regionale. Per il momento nessuna segnalazione di feriti o danni»
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Franco Baresi's funeral at the Basilica di Sant'Ambrogio in Milan, 4 August 2026.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
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milano

In migliaia per l’addio a Franco Baresi, ovazione a Maldini e fischi a Cardinale: «C’è solo un capitano»

Tante leggende del vecchio Milan ai funerali dell’eterno numero 6 rossonero: «Bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano»
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vicenza

Dramma in piscina, muore durante la sfida di apnea con l’amico: la vittima è un 19enne

Contavano i secondi per stabilire chi riuscisse a resistere più tempo sott’acqua, Leonardo Cortese non è più riemerso
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Un distributore di benzina a Como. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, Como, 28 luglio 2026. ANSA / MATTEO BAZZI
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consumatori

Grana del caro carburanti: taglio delle accise assorbito dal mercato, il governo a caccia di risorse

La riduzione del gasolio non ha più effetto, si valuta anche la benzina. Ma sono improbabili ulteriori provvedimenti nel Cdm di martedì
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Il luogo della tragedia (Ansa), nel riquadro Federico Venco (dai social)
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varese

Federico Venco ucciso per aver aiutato una sconosciuta: nell’auto dell’ex di lei un grosso sasso

La donna era l’ex compagna del presunto omicida: aveva accettato di incontrarlo un'ultima volta
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Il luogo dell'incidente (Ansa)
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la tragedia

Terribile scontro sulla Terni-Rieti: sei morti e decine di feriti

Coinvolti un autobus, tre vetture e un camper
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varese

Pensa sia il nuovo fidanzato della ex e lo uccide: ma era uno sconosciuto

Un 43enne arrestato per omicidio: ha pensato che un uomo a cui la donna aveva chiesto informazioni fosse il nuovo compagno e lo ha investito con l’auto
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Archivio
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Il caso

Morto il bimbo in coma per aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato

L’episodio nel 2017, il padre aveva fondato un'associazione per sensibilizzare sul tema
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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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