Elmas, Maria Laura Orrù annuncia la vittoriaSi prevede un secondo mandato per la prima cittadina che aveva presentato le dimissioni per poi candidarsi
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Con un post pubblicato su Instagram la candidata Maria Laura Orrù ha annunciato la vittoria nella competizione elettorale a Elmas. Lo spoglio delle schede è ancora in corso.
«Una grande emozione – scrive – abbiamo sempre creduto nella nostra Visione Comune, l’abbiamo presentata col sorriso e con l’impegno e ora possiamo goderci questo risultato che è il frutto di un grande lavoro di squadra».
«Ringrazio tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno votato e anche chi non lo ha fatto, perché comunque è stato un grande gesto di democrazia. Abbiamo a cuore Elmas e tutta la comunità e con questo obiettivo continueremo a lavorare. Per ora godiamoci questa vittoria e festeggiamo nella nostra sede. Ancora con Elmas».