I paulesi hanno deciso. Domenico Gallus cercava il quinto mandato e lo ha ottenuto, superando il quorum necessario e portando in Consiglio comunale tutta la sua squadra.

Gallus indosserà ancora la fascia tricolore, guidando un Consiglio comunale di Paulilatino interamente espressione della sua lista.

Questa la dichiarazione del sindaco neoeletto a caldo: «Sono contentissimo e ringrazio tutti i paulesi per l’alta affluenza alle urne. Devo dire la verità: provo le stesse sensazioni che ho avuto quando sono stato eletto per la prima volta, e questo significa che ho mantenuto intatta in tutti questi anni la mia passione politica per lavorare nell’interesse del paese».

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