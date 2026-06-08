Quando mancavano solo due seggi alla fine dello scrutinio per il candidato a sindaco di Sestu, Michele Cossa ha annunciato la vittoria al primo turno con il 54% dei consensi. Pochi minuti prima delle 21 si è presentato nella sua sede in via Mongolfier per raccogliere l’abbraccio del suo staff

Il prossimo sindaco diSestu Cosa ha voluto ringraziare tutti quelli che l’hanno sostenuto, ricordando come per il centrosinistra siano scesi in campo tutti i vertici regionali, compresa la presidente Alessandra Todde, ma anche il fatto che la vittoria arriva con due liste di centrodestra che hanno raccolto assieme circa l’8% o poco più dei consensi.

«Un risultato niente affatto scontato», ha detto, «è stata una campagna elettorale difficile, alla mia destra c'erano due liste: si è mosso tutto il potere regionale, questo è un importante riconoscimento personale perché nelle elezioni del sindaco c'è sempre una forte componente personale, ma è frutto anche del grande lavoro di squadra che abbiamo fatto con la coalizione».

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