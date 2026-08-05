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Politica

Il tabellone elettronico con il risultato del voto sulla Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza (chat) nei confronti del l’ex sottosegretario della Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia (FdI) Andrea Delmastro Delle Vedove, Roma, 05 agosto 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
Il tabellone elettronico con il risultato del voto sulla Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza (chat) nei confronti del l’ex sottosegretario della Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia (FdI) Andrea Delmastro Delle Vedove, Roma, 05 agosto 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
montecitorio

Delmastro, la Camera nega l’uso delle chat. Bagarre in aula, Schlein: «Non nominate più Borsellino»

Seduta sospesa quando i pentastellati si sono avvicinati ai banchi di maggioranza con i cellulari in alto e la campagna #fuorilechat
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consiglio regionale

Todde va avanti: «Io assessora alla Sanità fino a quando sarà necessario»

L’intervento della presidente durante il dibattito sulla manovra da due miliardi: «Ho una squadra di professionisti che mi supporta». L’opposizione: «Ci fa rimpiangere Bartolazzi»
Roberto Murgia
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La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein (D), con il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte (S), durante la maratona oratoria per il referendum dell’8 e 9 giugno, Roma, 19 maggio 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein (D), con il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte (S), durante la maratona oratoria per il referendum dell’8 e 9 giugno, Roma, 19 maggio 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
verso il voto

Schlein avverte Conte: «Non funziona così, prima il programma poi le primarie»

«Chi vince guida tutta la coalizione». Il leader M5S nei giorni scorsi aveva detto: «Il nodo sulle armi all’Ucraina lo scioglieremo alle primarie, decideranno i cittadini»
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partiti

Arriva il commissario per la Lega in Sardegna: Salvini nomina Di Rubba

Entra al posto del segretario regionale Ennas, che resta in affiancamento
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Iglesias 19-10-2017 - Il CTO senza camera mortuaria .- foto Angelo Cucca
Iglesias 19-10-2017 - Il CTO senza camera mortuaria .- foto Angelo Cucca
consiglio regionale

Sanità, si allarga il buco delle Asl sarde: da 216 a 318 milioni

FdI all’attacco: «Il Campo largo urlava al disastro, con loro il disavanzo è cresciuto del 47%»
Roberto Murgia
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Il post pubbicato da Beppe Grillo sul suo blog dal titolo 'Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni', 29 luglio 2026. WEB/beppegrillo.it ++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ +
Il post pubbicato da Beppe Grillo sul suo blog dal titolo 'Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni', 29 luglio 2026. WEB/beppegrillo.it ++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ +
l’affondo

Grillo: « Il M5s doveva cambiare la politica, la politica ha cambiato loro»

Il fondatore: «Ha perso la sua identità. Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni»
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(S-D) Il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in Commissioni riunite del Senato durante l'informativa sugli esiti del Vertice NATO che si è tenuto ad Ankara, Roma, 28 luglio 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI
(S-D) Il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in Commissioni riunite del Senato durante l'informativa sugli esiti del Vertice NATO che si è tenuto ad Ankara, Roma, 28 luglio 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI
l’annuncio

Tajani: «Useremo i fondi Safe per acquistare armi». Prenotati 14,9 miliardi

Si tratta di uno strumento dell’Unione Europea che fornisce prestiti per investimenti nella Difesa
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sui social

Vannacci, nuovo video con l’AI: chiede a Mattarella la grazia per Roggero e libera il gioielliere

Il condottiero romano Robertus Vannaccius consegna al finto Capo dello Stato una pergamena, poi libera dalle catene un Roggero in lacrime e lo porta tra la gente in festa
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Il Consiglio comunale di Oristano
Il Consiglio comunale di Oristano
Gli equilibri

Oristano, nuova estate di tensioni per il centrodestra

L’aula pronta ad approvare il documento di economia e finanza e le nuove tariffe Tarip
Marianna Guarna
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botta e risposta

Vannacci: «Sfido Renzi, mezza maratona in Sardegna». Il leader di Iv: «Solo mezza? Sei rammolito?»

Botta e risposta tra l’ex premier e il generale, che propone data e luogo. La replica: «Quando vuoi, ma non il 4 ottobre: c’è la Leopolda e non sei invitato»
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I frame del video generato con l'IA (Instagram - Roberto Vannacci)
I frame del video generato con l'IA (Instagram - Roberto Vannacci)
la bufera

Vannacci “generale romano” condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini: la polemica sul video fatto con l’IA

Scontro con il leader M5s che lo attacca: «Non abbiamo paura». Gelo di Chigi su una possibile alleanza
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Caos in Aula dopo la protesta delle opposizioni con i cartelli sulla legge elettorale. Il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana ha richiamato all'ordine alcuni deputati delle opposizioni che non tornavano al proprio posto e un deputato di Futuro Nazionale. In particolare Riccardo Magi, che sventolava un grande cartello al centro dell'Aula, è stato richiamato all'ordine più volte. Allo stato i cartelli sono stati rimossi e proseguono le dichiarazioni di voto. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Caos in Aula dopo la protesta delle opposizioni con i cartelli sulla legge elettorale. Il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana ha richiamato all'ordine alcuni deputati delle opposizioni che non tornavano al proprio posto e un deputato di Futuro Nazionale. In particolare Riccardo Magi, che sventolava un grande cartello al centro dell'Aula, è stato richiamato all'ordine più volte. Allo stato i cartelli sono stati rimossi e proseguono le dichiarazioni di voto. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
montecitorio

Via libera della Camera alla legge elettorale, ecco cosa prevede lo “Stabilicum”

«Primo passo per garantire stabilità e governabilità», secondo la maggioranza. Opposizione all’attacco: «Vergognosa»
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il caso

Meloni: «Ha vinto la palude, ma serve una riflessione, mancati diversi voti in maggioranza»

Il commento della premier dopo il ko sulle preferenze durante il voto degli emendamenti sulla legge elettorale
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Il punto di vista

Melonellum simil Porcellum (ma non troppo): cui prodest?

Priorità, metodo e legittimità di un intervento che potrebbe cambiare le regole del gioco a fine legislatura
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Il dibattito

Psd’Az ai ferri corti, frenata sul congresso straordinario

Il presidente Antonio Moro stoppa la richiesta avanzata dall’ex governatore Christian Solinas
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04 febbraio 2025 Cagliari via Roma Esterno palazzo del Consiglio Regionale regione . Foto Max Solinas
04 febbraio 2025 Cagliari via Roma Esterno palazzo del Consiglio Regionale regione . Foto Max Solinas
i dati

Consiglio regionale, zero riunioni a giugno: nel 2026 al lavoro per 73 ore in tutto

Le statistiche sulla produttività del Parlamento dei sardi che non viene convocato dal 26 maggio. Tra le leggi (poche) approvate anche la valorizzazione del mandorlo
Enrico Fresu
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Da sinistra, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Fico e Gaetano Manfredi durante la manifestazione a Napoli (Ansa)
Da sinistra, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Fico e Gaetano Manfredi durante la manifestazione a Napoli (Ansa)
napoli

I leader del Campo Largo: «Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci»

Iniziativa di Pd, M5S e Avs per lanciare il patto in vista delle elezioni. Conte: «Potremmo chiamarci Alleanza per la Costituzione»
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Il Consiglio regionale e, nel tondo, Paolo Truzzu (L'Unione Sarda)
Il Consiglio regionale e, nel tondo, Paolo Truzzu (L'Unione Sarda)
consiglio regionale

Manovrina da 750 milioni impantanata, Truzzu: «Vergogna che dura da sei mesi»

Il capogruppo di FdI: «Annunciata a febbraio, ritarda ancora per liti interne al Campo largo»
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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