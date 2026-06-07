L’ufficialità è arrivata alle 19, Mauro Cau è riconfermato alla guida di Baressa per i prossimi 5 anni. Nel pomeriggio di domenica è stato superato il quorum del 40%, soglia che il primo cittadino uscente doveva sfondare per trovare il bis. Cau, alla guida della lista “Baressa Rinasce 2.0”, era infatti l’unico candidato alla fascia tricolore nel paese rinomato per le mandorle.

“Questo straordinario risultato che ci vede superare la soglia del 41% delle preferenze – il commento a caldo di Cau - rappresenta un traguardo eccezionale e una grandissima responsabilità. Vogliamo ringraziare di cuore ogni singolo cittadino che ha scelto di darci fiducia, credendo nella serietà e nella concretezza della nostra proposta. Questo voto non è solo un riconoscimento al lavoro svolto finora, ma un mandato chiaro e forte per il futuro. Da subito ci metteremo al lavoro, con ancora più determinazione e umiltà, per ripagare questa fiducia e dare risposte concrete a tutta la comunità, nessuno escluso. Grazie davvero a tutti”, conclude Cau.

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