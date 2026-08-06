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Basket

Silvia Ceccarelli (foto Cicotto)
Silvia Ceccarelli (foto Cicotto)
basket

A2 Femminile, colpo Virtus Cagliari: da Selargius arriva Silvia Ceccarelli

Alta 176 centimetri è un'esterna capace di ricoprire sia il ruolo di guardia che quello di ala piccola
Roberto Rubiu
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Michele Vitali (archivio-G. Marras)
Michele Vitali (archivio-G. Marras)
basket

Dinamo al completo coi giovani Cipriano, Brunu e Fara

I giocatori arriveranno a Sassari nei prossimi giorni
Giampiero Marras
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Thomas Acunzo (foto FIBA)
Thomas Acunzo (foto FIBA)
basket

Europei Under 18, argento per l'Italia: Acunzo e Sorci si fermano in finale contro la Slovenia

La finale si è indirizzata fin dalle prime battute a favore degli sloveni, capaci di prendere un vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto
Roberto Rubiu
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Una fase dell'ultima edizione del "City of Cagliari" (foto Andrea Chiaramida)
Una fase dell'ultima edizione del "City of Cagliari" (foto Andrea Chiaramida)
Il torneo

City of Cagliari per la prima volta senza la Dinamo: al PalaPirastu arrivano quattro big

Ci saranno Bayern Monaco, l'Asvel Villeurbanne, l'Hapoel Tel Aviv e la Maxima Roma
Roberto Rubiu
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Basket

Victorio Musso è il primo rinforzo per la Klass Sennori

Da tempo in Sardegna, due stagioni fa è stato tra i protagonisti della promozione della Coral Alghero in Serie C
Roberto Rubiu
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Michele Vitali ha mantenuto la maglia numero 31 che aveva nella stagione 2019/20 (foto G. Marras)
Michele Vitali ha mantenuto la maglia numero 31 che aveva nella stagione 2019/20 (foto G. Marras)
basket

La Dinamo dà i numeri per il campionato

Dalla maglia numero "0" di Nze alla "45" di Aromando
Giampiero Marras
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Thomas Acunzo (foto FIP)
Thomas Acunzo (foto FIP)
Basket

Europei Under 18, Acunzo in semifinale con l'Italia: battuta anche la Turchia

Tra i protagonisti del cammino azzurro c'è anche il lungo originario di Selargius, capitano della nazionale guidata da Marco Sodini
Roberto Rubiu
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Moustapha Gueye (foto concessa)
Moustapha Gueye (foto concessa)
basket

Sant'Orsola, confermati Gueye e Camboni: «Vogliamo fare un altro passo avanti»

Prosegue all'insegna della continuità la costruzione della squadra in vista del prossimo campionato di Serie C
Roberto Rubiu
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Una fase delle premiazioni (foto Chiaramida)
Una fase delle premiazioni (foto Chiaramida)
Fip Sardegna

Basket 3x3, a Capoterra premiati i campioni regionali

Ora le finali nazionali di Riccione
Roberto Rubiu
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Thomas Acunzo durante la conferenza stampa di presentazione (foto FIP)
Thomas Acunzo durante la conferenza stampa di presentazione (foto FIP)
il campionato

Italbasket Under 18 verso l'Europeo: il capitano è il selargino Acunzo

Il debutto è fissato per venerdì alle 18 contro la Lettonia alla Bts Arena
Roberto Rubiu
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Isabella Ingenito, play/guardia del San Salvatore Selargius (foto Cicotto)
Isabella Ingenito, play/guardia del San Salvatore Selargius (foto Cicotto)
Il campionato

A2 Femminile, definiti i gironi delle quattro squadre sarde

Con la composizione dei gironi prende forma anche il nuovo format della competizione
Roberto Rubiu
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La formazione del Cus Cagliari vincitrice dell'ultima DR1 (foto Cus Cagliari)
La formazione del Cus Cagliari vincitrice dell'ultima DR1 (foto Cus Cagliari)
Il torneo

Serie C, dodici squadre al via: c'è la novità Cus Cagliari

Prende forma il prossimo campionato
Roberto Rubiu
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Travis Diener con le giocatrici della Chapman Academy (foto G. Marras)
Travis Diener con le giocatrici della Chapman Academy (foto G. Marras)
basket

Il ritorno di Travis Diener al PalaSerradimigni per il camp giovanile

L'ex play Dinamo, ora coach: «Allenare in Italia? Sì, è una possibilità»
Giampiero Marras
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Achille Polonara (foto G. Marras)
Achille Polonara (foto G. Marras)
basket

L’ex Dinamo Achille Polonara sarà vice allenatore ad Avellino

L'ala tornerà da avversario al PalaSerradimigni
Giampiero Marras
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Italia U20 vittoriosa (foto Italbasket-Dragana Stj)
Italia U20 vittoriosa (foto Italbasket-Dragana Stj)
basket

Trucchetti con 22 punti trascina l'Italia alla vittoria 96-69 sulla Romania

Gran prova del sassarese, domani ultima gara degli Europei under 20
Giampiero Marras
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Una formazione della Mercede Alghero nell'ultimo campionato di B Femminile (foto Dalerci)
Una formazione della Mercede Alghero nell'ultimo campionato di B Femminile (foto Dalerci)
basket

Mercede, obiettivo salvezza: «L'A2 è una sfida per far crescere le nostre giovani»

Archiviata la soddisfazione per il ripescaggio è già tempo di programmare la nuova stagione
Roberto Rubiu
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Giulia Corda (foto LBF)
Giulia Corda (foto LBF)
basket

A2 Femminile, si separano le strade di Giulia Corda e della Virtus Cagliari

La playmaker cagliaritana, classe 2005, nella prossima stagione si trasferirà a Roma
Roberto Rubiu
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Alessandro Aroni (foto Sant'Orsola)
Alessandro Aroni (foto Sant'Orsola)
basket

Serie C, il Sant'Orsola riparte da capitan Aroni

Il club sassarese ha ufficializzato il rinnovo
Roberto Rubiu
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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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