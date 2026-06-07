Tra i tredici Comuni della Gallura al voto, Berchidda ha già eletto il suo sindaco. Con un’unica lista Berchidda si cambia, il sindaco uscente, Andrea Nieddu, ha sfidato il quorum e si conferma alla guida del paese per la terza volta. «È un ottimo primo passo però attendo, domani, il responso delle urne», commenta, a caldo Nieddu.

Sugli scranni del Consiglio comunale dieci candidati, Andrea Nieddu dice: «È un voto che la comunità ha donato a sé stessa e che premia la buona amministrazione del nostro gruppo».

© Riproduzione riservata