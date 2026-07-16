Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti.

Il voto si è svolto a scrutinio segreto e ora il provvedimento passa all'esame del Senato.

Al termine della votazione è esplosa la soddisfazione tra i deputati del centrodestra: i parlamentari della maggioranza si sono alzati in piedi, hanno applaudito e in diversi si sono stretti la mano per festeggiare l'approvazione della riforma.

(Unioneonline)

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