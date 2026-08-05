VaiOnline

Altri sport

Valentina Vezzali, 52 anni, con una giovane allieva dell'Academy nella palestra del Forte Village (foto Dario Sequi)
Valentina Vezzali, 52 anni, con una giovane allieva dell'Academy nella palestra del Forte Village (foto Dario Sequi)
scherma

Valentina Vezzali al Forte Village: «Siamo la roccaforte dello sport italiano»

Il meglio della scherma nell’Isola per uno stage internazionale, dove la pluricampionessa olimpica ha da anni la propria Academy
WhatsApp Logo
(foto concessa)
(foto concessa)
serie b

Rugby, Olbia prepara la stagione

La compagine gallurese riparte dalle riconferme del tecnico Mirko Luciano e del direttore sportivo Roberto Spano
Antonio Burruni
WhatsApp Logo
Le nazionali di Italia e Argentina dopo l'amichevole di ieri a Schiedam (Foto Italia Over 35)
Le nazionali di Italia e Argentina dopo l'amichevole di ieri a Schiedam (Foto Italia Over 35)
i campionati

Hockey su prato, mondiali Master in Olanda e Belgio: la Sardegna in prima linea

Saranno proprio gli azzurri, opposti alla Scozia, ad aprire la rassegna a Schiedam
Marco Capponi
WhatsApp Logo
Giovanni "Tittia" in trionfo a Siena e Andrea vincente in una gara di galoppo (foto archivio L'Unione Sarda)
Giovanni "Tittia" in trionfo a Siena e Andrea vincente in una gara di galoppo (foto archivio L'Unione Sarda)
Ippica

I cugini Atzeni da Nurri: dal re del Palio di Siena alle 60 vittorie stagionali in Giappone

Mentre Giovanni "Tittia" trionfava con L'Aquila, Andrea faceva il record a Hong Kong
Giampiero Marras
WhatsApp Logo
Larissa Iapichino (foto ansa)
Larissa Iapichino (foto ansa)
Atletica

Larissa Iapichino supera mamma Fiona May: il salto da 7.12 vale il nuovo record italiano

Il primato resisteva dal '98, alla quasi 24enne fiorentina basta un centimetro in più. Leonardo Fabbri vince nel peso
WhatsApp Logo
una rossa in mare a Cagliari in vista America's cup 2027,
una rossa in mare a Cagliari in vista America's cup 2027,
vela

Luna Rossa in mare a Cagliari: cinque giorni di test e navigazione per l’America’s Cup 2027

Le impressioni del team su Ac75: «Barca più leggera e più veloce»
WhatsApp Logo
Alex Schwazer in conferenza stampa a Bolzano (Ansa - Arianna Burato)
Alex Schwazer in conferenza stampa a Bolzano (Ansa - Arianna Burato)
atletica leggera

Alex Schwazer accusato nuovamente di doping: «Sono innocente ma non mi difenderò, non ne ho più la forza»

Il marciatore altoatesino sospeso dall’agenzia antidoping tedesca
WhatsApp Logo
La manifestazione

A Selargius il secondo trofeo di Pickleball

L'evento è organizzato dalla Federazione Italiana Badminton
Antonio Serreli
WhatsApp Logo
L'Amsicora Campione d'Italia e il "comitato d'accoglienza" all'aeroporto di Elmas (Foto Giuseppe Meloni)
L'Amsicora Campione d'Italia e il "comitato d'accoglienza" all'aeroporto di Elmas (Foto Giuseppe Meloni)
serie A Élite femminile

Hockey su prato, Amsicora campione d'Italia con tre giornate di anticipo

Un dominio assoluto e incontrastato, +10 sulla seconda, miglior attacco e miglior difesa, appena tre reti subite
Marco Capponi
WhatsApp Logo
La campionessa Sara Roggio (foto concessa)
La campionessa Sara Roggio (foto concessa)
il trionfo

Porto Torres, boxe Under 19: Sara Roggio medaglia d'oro

L’Aragon Sports Academy diventa protagonista conquistando il primo titolo nazionale della sua giovane esperienza nella boxe olimpica
Mariangela Pala
WhatsApp Logo
Luna Rossa e New Zealand in finale a Cagliari (foto Ansa)
Luna Rossa e New Zealand in finale a Cagliari (foto Ansa)
Vela

America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand e trionfa a Cagliari

Finale perfetta per la barca italiana, i Kiwi traditi da una partenza anticipata
WhatsApp Logo
Luna Rossa (ANSA/FRANCESCO NONNOI)
Luna Rossa (ANSA/FRANCESCO NONNOI)
Vela

America's Cup, i giovani di Luna Rossa mantengono il comando a Cagliari

Secondo New Zealand senior, terzi gli italiani di Burling e Tita
WhatsApp Logo
Gli alunni dell'istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari
Gli alunni dell'istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari
Montesilvano

Trofeo scacchi scuola 2026, Cagliari sul gradino più alto del podio

Uno degli appuntamenti più attesi del calendario scolastico nazionale
WhatsApp Logo
La squadra del Quattro Mori, da sin. il coach Curcio, Carnovale, Plaian, Abraamian e Ma Hengyu (Foto concessa dall'ASD Quattro Mori)
La squadra del Quattro Mori, da sin. il coach Curcio, Carnovale, Plaian, Abraamian e Ma Hengyu (Foto concessa dall'ASD Quattro Mori)
tennistavolo

Europe Cup, per il Quattro Mori oggi il primo round della finale

Playoff scudetto, fuori TT Sassari e Muravera
Marco Capponi
WhatsApp Logo
Elisa Chimirri su Your Lord d'Acheronte al Sardegna Jumping Tour
Elisa Chimirri su Your Lord d'Acheronte al Sardegna Jumping Tour
ippica

Salto ostacoli: il Sardegna Jumping Tour 2026 sarà internazionale, montepremi da 186mila euro

Dal 16 al 20 settembre a Tanca Regia sport, allevamento e promozione
Ilenia Giagnoni
WhatsApp Logo
Un momento del match (foto concessa)
Un momento del match (foto concessa)
il match

Rugby Serie B, Olbia sconfitta a Viterbo

Nell'ultima giornata del girone 4, le Api galluresi perdono 30-14 sul campo della capolista Lions Alto Lazio
Antonio Burruni
WhatsApp Logo
123456789...

Da non perdere

#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
WhatsApp Logo

Più letti

  1. 01
    Tragedia sulla 131, schianto al bivio per Paulilatino: morto un 53enne di Oristano
  2. 02
    Nell’Isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi: allerta nel pomeriggio
  3. 03
    Bono, morto schiacciato dal muro crollato: una storia di famiglia segnata dalle disgrazie
  4. 04
    Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è grave
  5. 05
    Il dramma di Cristian Bucchi: «Trovai la mia compagna morta in casa a Cagliari davanti a mia figlia»
  6. 06
    Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»
  7. 07
    Emergenza sul volo Roma-Cagliari: l’aereo torna a Fiumicino
  8. 08
    Quartu: «Cacciati dal b&b perché mio figlio è autistico». Il gestore smentisce
  9. 09
    Traffico di clandestini, smantellata un’organizzazione in Sardegna: progettava traversate veloci e trasporto di droga
  10. 10
    Crolla un muro a Bono: morto un quarantunenne, grave il padre