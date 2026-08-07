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Cultura

Chenamos a Villanova Monteleone (foto concessa)
Chenamos a Villanova Monteleone (foto concessa)
la manifestazione

Successo a Villanova Monteleone: “Chenamos in Carrela” compie 18 anni

Tre giornate ricche di musica, cultura e valorizzazione dei prodotti tipici
Mariangela Pala
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Una veduta della mostra (foto G. Marras)
Una veduta della mostra (foto G. Marras)
cultura

La fedeltà di Liliana Cano alla pittura figurativa

Al Padiglione Tavolara di Sassari presentazione del catalogo sulla mostra
Giampiero Marras
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Bianca Pitzorno
Bianca Pitzorno
gli appuntamenti

Alghero, Bianca Pitzorno presenta “La sonnambula”

Domenica 9 agosto Renzo Trenta propone invece “Il Cantico delle Pietre. Miti, inni e genealogie nuragiche”
Giampiero Marras
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cultura

Santu Lussurgiu, mostra fumetto di Simone Riggio

L’inaugurazione al Centro di Cultura Popolare
Joseph Pintus
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la mostra

Escalaplano, la musica diventa memoria: alla Casa della Cultura nasce “Le Canzoni”

Oggi l’inaugurazione dell’esposizione permanente della collezione dedicata a Lorenzo Mereu
SALVATORE MONTISCI
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Lo scrittore Giacomo Oppia (foto Antonio Burruni)
Lo scrittore Giacomo Oppia (foto Antonio Burruni)
Cultura

L'extra-vagante storia di Alghero racchiusa in un libro

L'ultima opera di Giacomo Oppia regala ai lettori una serie di storie che raccontano la Riviera del corallo
Antonio Burruni
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Un particolare della copertina (foto concessa)
Un particolare della copertina (foto concessa)
l’opera

Tra sport e cultura, la storia della Polisportiva Alghero diventa un libro

Giancarlo Manunta ha raccolto in un volume quasi sessanta anni di storia giallorossa
Antonio Burruni
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il ricordo

Addio a Guccini, l’omaggio dell’illustratore e scrittore Sandru Dessì

Un legame, quello tra la Sardegna e il cantautore emiliano, che ha prodotto perfino un doppio album dal vivo e un dvd
Gianni Zanata
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La ministra dell'Universita e Ricerca Anna Maria Bernini durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri a palazzo Chigi, Roma, 04 agosto 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
La ministra dell'Universita e Ricerca Anna Maria Bernini durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri a palazzo Chigi, Roma, 04 agosto 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
la decisione

Sassari, la ministra Bernini commissaria l’Accademia Mario Sironi: «Gravi irregolarità»

Terremoto nell’ente, rimossi direttore e consiglio accademico, Francesco Ginesu è il commissario
Emanuele Floris
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Intrecci musicali
Intrecci musicali
L’evento

Concerto per percussioni a Elmas, appuntamento giovedì al Palazzo comunale

In programma “Intrecci Musicali – Grandi interpreti in un viaggio tra ritmi e nuove sonorità” dei Maestri Francesco Ciminiello e Matteo Simone Musio
Antonio Serreli
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Premio Dessì di Villacidro
Premio Dessì di Villacidro
L’evento

Premio Dessì, annunciata la sestina dei finalisti

Nacci, Nucci e Petri per la narrativa, Italiano, Leardini e Panetta per la poesia. A Licia Colò il nuovo riconoscimento della Provincia del Medio Campidano
CIRO AURIEMMA
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Uno scorcio di Siris (foto di Giacomo Pala)
Uno scorcio di Siris (foto di Giacomo Pala)
Cinema

Siris, giovedì 6 agosto secondo appuntamento con la rassegna "Corti senza Circuito"

Proiezioni ma non solo: registi, attori e critici racconteranno le loro opere e interagiranno con il pubblico
Giacomo Pala
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Immagine di repertorio iniziativa della Bibilioteca di Villa Verde (foto concessa)
Immagine di repertorio iniziativa della Bibilioteca di Villa Verde (foto concessa)
Film

Villa Verde, giovedì 6 e 13 agosto ritorna la rassegna cinematografica "Visioni Sarde"

Il via con la proiezione di 4 dei 7 corti in gara. “Premio del pubblico” al miglior cortometraggio
Giacomo Pala
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l’evento

Impronte di Sardegna: la sfilata che profuma d’estate (e di Isola)

Accanto agli abiti viene dato spazio anche a costumi tradizionali, musica popolare e momenti folkloristici
FRANCESCA TREBINO
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Ilona Bannister e Sara B. Elgren
Ilona Bannister e Sara B. Elgren
l’evento

A "Florinas in Giallo" Ilona Bannister e Sara B. Elfgren

Alla quattro giorni del festival anche Roberto Saviano e Sigfrido Ranucci
Giampiero Marras
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Le creazioni di Carta a Banari ( foto concessa)
Le creazioni di Carta a Banari ( foto concessa)
l’edificio

A Banari rinasce il Palazzo Tonca, rifugio dell'artista Carta

Torna a nuova vita l’antico palazzo nobiliare
Mariangela Pala
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Cultura

Cabras, un serata per ricordare Michela Murgia

L’occasione è l'evento musico-letterario "Amica d'Anima" a cura di Giacomo Contu, amico fraterno dello scrittrice
Sara Pinna
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Cinema in Sardegna

"Aka Danno – Sardegna chapter” dietro le quinte dell’hip hop

Al centro del documentario del regista sardo Roberto Pili c’è Simone "Danno" Eleuteri, figura simbolo del rap italiano e storico membro dei Colle Der Fomento
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Tutti ne parlano

Andrea Frediani e un grande thriller ambientato nella Berlino del 1945

Due amici-nemici, Konrad e Alois, disertano per cercare di raggiungere la città prima che cada nelle mani dei sovietici
Roberto Roveda
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il progetto

Isili, gemellaggio tra Sardegna e Valle d'Aosta

Gli arazzi del Museo Maratè all'evento “Valsardigne” di Ollomont
Sonia Gioia
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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