A Tempio dopo lo spoglio delle schede in sei sezioni su quindici è in testa il sindaco uscente Gianni Addis, con quasi il 40% delle preferenze. Si stanno contendendo il secondo posto, e quindi la possibilità di accesso al ballottaggio, Andrea Biancareddu e Gianna Masu.

Queste le percentuali provvisorie: Addis 37,58%, Masu 25,37%, Biancareddu 22,50%, Carta 9,76%, Frediani 4,8%. I dati si riferiscono al 31,19 per cento dei votanti.

Il nuovo sistema elettorale, voto disgiunto e ballottaggio, per la prima volta introdotto a Tempio (in quanto capoluogo di provincia) sta creando non poche difficoltà interpretative delle schede contestate, a completare il quadro ci sono almeno tre casi di quasi omonimia tra candidati.

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