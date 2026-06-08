Sono 500 le preferenze di distacco che hanno portato alla vittoria Roberto Cancedda e la sua squadra per guidare Nurri nei prossimi 5 anni.

Un successo inatteso che investe di maggiore responsabilità la nuova maggioranza.

«Ringrazio tutti gli elettori», ha detto il neo eletto, «sappiamo che con questi numeri non possiamo deludere». Importante novità per la prossima consiliatura la presenza della minoranza, che sarà guidata da Stella Marceddu.

«La democrazia», ha aggiunto Cancedda «ritorna a pieno titolo nei banchi del consiglio comunale».

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