A Elini il quorum è stato raggiunto alle 22.10. Vitale Pili, 57 anni, è stato confermato sindaco del secondo paese più piccolo (564 residenti) dell’Ogliastra. La sua è una lista civica con nove candidati consiglieri.

«Gli elettori hanno scelto un governo di elinesi e non un commissario. È il successo della democrazia. Confidiamo di superare il 50%, domani. Vincere con il 40% sarebbe triste». È il primo commento del sindaco confermato.

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