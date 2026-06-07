elezioni
07 giugno 2026 alle 22:43aggiornato il 07 giugno 2026 alle 23:07
Elini, Vitale Pili confermato sindacoLa sua è una lista civica con nove candidati consiglieri
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A Elini il quorum è stato raggiunto alle 22.10. Vitale Pili, 57 anni, è stato confermato sindaco del secondo paese più piccolo (564 residenti) dell’Ogliastra. La sua è una lista civica con nove candidati consiglieri.
«Gli elettori hanno scelto un governo di elinesi e non un commissario. È il successo della democrazia. Confidiamo di superare il 50%, domani. Vincere con il 40% sarebbe triste». È il primo commento del sindaco confermato.
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