Antonio Quirino Cuccu è il nuovo sindaco di Villa Sant'Antonio. Il quorum è stato superato abbondantemente già nel corso della serata e ha reso valida l’elezione, nonostante la presenza di un solo avversario. La sua lista civica "Insieme per il futuro" siederà tutta nei banchi del Consiglio Comunale.

Con l’affluenza oltre il quorum degli aventi diritto, il piccolo centro evita il commissariamento e riparte con una squadra interamente espressione della lista vincitrice.

Il nuovo Consiglio Comunale sarà formato da Sofia Caboni, Narciso Cuccu, Pier Paolo Cuccu, Luca Frongia, Aurora Marras, Antonio Ottavio Mura, Elvira Mura, Paolo Mura, Ignazia Sionis e Silvia Tatti.

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