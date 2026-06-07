Montresta ha scelto la continuità. È stato già raggiunto il quorum necessario per l’elezione del nuovo sindaco e Salvatore Selis indosserà ancora la fascia tricolore per i prossimi cinque anni. Con lui eletti tutti i consiglieri dell’unica lista presentata, a conferma della fiducia della comunità planargese.

Il dato sull’affluenza ha superato alle 19 era quasi alla soglia del 50% degli aventi diritto, rendendo valida la consultazione nonostante la presenza di una sola lista in campo. Un risultato che certifica la partecipazione dei cittadini e la volontà di dare stabilità amministrativa al piccolo centro.

Salvatore Selis guida dunque il Comune per un nuovo mandato. Insieme a lui entrano in Consiglio comunale: Giuseppina Arca, Salvatore Cadeddu, Salvatore Carboni, Eugenio Fancellu, Giovanni Maria Fresi, Franco Salis, Giovanni Andrea Salis, Giuliano Sardu e Maria Francesca Spanu.

«Ringrazio i cittadini per la fiducia e per la partecipazione», le prime parole del sindaco Selis a caldo. «Aver superato il quorum con una sola lista è un segnale di responsabilità. Ora al lavoro, tutti insieme, per Montresta».

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