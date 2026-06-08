Nel Medio Campidano, tra i Comuni con una sola lista alle elezioni amministrative, mancava soltanto il quorum a Pabillonis. Traguardo raggiunto questa mattina, nelle prime ore di apertura dei seggi: Marco Tuveri, 70 anni, può così considerarsi il nuovo sindaco del paese campidanese.

Ieri, nel primo giorno di elezioni, invece, il quorum era stato raggiunto negli altri centri chiamati al voto con un unico candidato alla carica di sindaco. A Siddi il 40 per cento degli aventi diritto è stato superato alle 18.30, consentendo la riconferma di Marco Pisanu, 70 anni, a sindaco, per il secondo mandato consecutivo e quarto in totale. Un’ora dopo la certezza è arrivata anche da Segariu con Andrea Fenu, 48 anni, al terzo mandato consecutivo; da Villanovafranca con Matteo Castangia, 41 anni, confermato anch'egli sindaco per la terza volta consecutiva e da Barumini, dove Emanuele Lilliu, 65 anni si appresta a guidare nuovamente l’amministrazione comunale dopo altri tre mandati in passato, e una parentesi, nella passata legislatura, da vicesindaco.

Con il raggiungimento del quorum per tutti i candidati si conclude la fase elettorale legata all’affluenza e si apre quella dell’impegno amministrativo. Resta ora soltanto da attendere lo scrutinio per verificare il superamento della soglia del 50 per cento dei voti validi, ultimo passaggio necessario per la proclamazione definitiva degli eletti.

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