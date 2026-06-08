Ilbono, quorum raggiunto: Giampietro Murru resta sindacoPer l’insegnante di 64 anni è il quarto mandato (non consecutivo)
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Giampietro Murru si (ri)prende il Comune di Ilbono. Per l’insegnante di 64 anni è il quarto mandato (non consecutivo). Il quorum è stato raggiunto stamattina.
In paese era stata presentata anche una seconda lista, poi cassata dalla commissione elettorale, il cui parere è stato confermato dal Tar.
«Sono felice per il risultato. La comunità ha respinto l’ipotesi di commissariamento dando fiducia al nostro progetto politico», ha detto Murru, reduce dal quinquennio alla guida del Comune.