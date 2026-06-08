Elezioni
08 giugno 2026 alle 18:00
Asuni, vittoria per Oreste RicciHa ottenuto il 58,6% delle preferenze
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Ad asuni la sfida tra i due candidati alla carica di sindaco ha premiato Oreste Pilade Venerio Ricci che con 127 voti pari al 58,653% delle preferenze ha superato il suo sfidante Alessandro Tetti che si è fermato a 90 voti pari al 41,47% delle preferenze.
Ricci, agente della polizia municipale, era appoggiato dalla dalla lista "Asuni Comunità, Sviluppo, Territorio”.
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