Marcello Malloru, ingegnere, è il nuovo sindaco di Burcei. Sulla sua lista (Nuovi orizzonti per Burcei), sono confluiti 885 voti. Battuta la lista “ViviAmoBurcei" con candidata a sindaca Tilde Scalas e che porta in Aula tre consiglieri.

In maggioranza il neo eletto sindaco Malloru porta i consiglieri Tiziana Asuni 93 voti, Sara Perra (86), Davide Quarto (81), Davide Mucelli (79), Ivan Lobina (75), Jonata Mucelli (73), Stefano Lecca (70), Sandro Melis (52).

Da ricordare che il sindaco Malloru è da alcuni anni assessore al Bilancio al Comune di Assemini. Un incarico che lascerà subito.

La lista a sostegno di Tilde Scalas ha ottenuto 509 voti. Porta in Consiglio con la stessa Scalas, il sindaco uscente Simone Monni (88 preferenze), Diana Monni, 83, e Campus Giovanni con 68.

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