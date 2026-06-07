Ottana, il paese si schiera dalla parte del sindaco Saba ai domiciliariIl primo cittadino è stato rieletto per la terza volta grazie al quorum superato. Sullo sfondo resta il fantasma del commissariamento
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A Ottana il paese sceglie ancora il sindaco uscente Franco Saba, ricandidato per la terza volta alla guida del paese con la civica “Uniti per Ottana”.
Attorno alle 21.30 il raggiungimento del quorum con 745 voti su 1824 aventi diritto al voto (esclusi i residenti all’estero). Nessun commento dal gruppo del primo cittadino, ancora agli arresti domiciliari per il reato di tentata concussione nell’inchiesta legata al mega impianto di accumulo energetico della zona industriale.
Per Saba, che secondo l’accusa avrebbe fatto pressioni per far assumere un consigliere di maggioranza come supervisore del nuovo impianto di accumulo, un sostegno che va a consolidarsi di ora in ora.
Ancora nebuloso il futuro dell’azione amministrativa locale, col primo cittadino attualmente impossibilitato a svolgere appieno le proprie funzioni. Sullo sfondo il rischio commissariamento.