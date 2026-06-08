il voto
08 giugno 2026 alle 20:06
Goni, Riccardo Delussu neo sindacoIl neo prim cittadino ha vinto con il 68% delle preferenze
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Goni ha un nuovo primo cittadino. Dopo il mancato quorum dello scorso anno e la conferma del commissario Remo Ortu, il piccolo paese ha ora scelto Riccardo Delussu quale primo cittadino.
Il neo sindaco ha vinto con il 68% delle preferenze. In consiglio anche Francesca Etkorm con la lista, La Fenice- Goni.
Da segnalare 1 preferenza per la lista esterna al paese di Francesco Raucci con Insieme
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