Tempio Pausania sarà l'unico comune della Sardegna ad andare al ballottaggio. Con il progredire dello scrutinio ormai agli sgoccioli (e reso compreso dalla previsione del voto disgiunto) si profila il secondo turno fra il sindaco uscente Gianni Addis e la sfidante Gianna Masu: il primo cittadino è in vantaggio ma non ha raggiunto il 50% delle preferenze (quota necessaria per via della qualifica di capoluogo di provincia).

Manager pubblica, che ha affiancato il sindaco Settimo Nizzi nella conquista di fondi europei sulla progettazione, Masu risulta essere lei la vera rivelazione di questa tornata amministrativa nel comune gallurese.

La candidata con Tempio Fronte Comune ha staccato di circa due punti il navigatissimo Andrea Biancareddu che resta fuori dal Consiglio comunale.

(Unioneonline)

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