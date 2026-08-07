VaiOnline

Calcio

Daniel Maldini (Ansa)
Daniel Maldini (Ansa)
calciomercato

Daniel Maldini verso il Cagliari: affare ai dettagli

Indizi da Bergamo: l’attaccante non convocato da Sarri per l’amichevole dell’Atalanta contro lo Schalke 04
WhatsApp Logo
calcio

Cagliari al lavoro in vista della sfida contro il Nizza. Ad Asseminello si rivede anche Mina

Conto alla rovescia per la partita di sabato sera alla Domus, per assegnare il secondo trofeo “Gigi Riva”
WhatsApp Logo
epa13029332 FIFA President Gianni Infantino attends a press conference on the eve of the FIFA World Cup 2026 opening match, in Mexico City, Mexico, 10 June 2026. EPA/ISAAC ESQUIVEL
epa13029332 FIFA President Gianni Infantino attends a press conference on the eve of the FIFA World Cup 2026 opening match, in Mexico City, Mexico, 10 June 2026. EPA/ISAAC ESQUIVEL
il caso

Mondiale “privatizzato”, Infantino nella bufera. La Uefa: «Persa ogni fiducia»

Ma nonostante le critiche e le polemiche che lo hanno travolto il presidente Fifa non avrebbe intenzione di rassegnare le dimissioni
WhatsApp Logo
Il tecnico Alfonso Greco (foto Torres-A. Sanna)
Il tecnico Alfonso Greco (foto Torres-A. Sanna)
serie c

La Torres sposta il tiro sul mercato e cerca difensore ed esterno

Il tecnico Greco: «Le priorità non sono in attacco»
Giampiero Marras
WhatsApp Logo
L’evento

Trofeo Gigi Riva, grandi emozioni alla presentazione nella sede de L’Unione Sarda

Il capitano rossoblù Deiola: «Vogliamo onorare il ricordo del Mito»
Riccardo Spignesi
WhatsApp Logo
Il logo del trofeo Gigi Riva
Il logo del trofeo Gigi Riva
calcio

Trofeo Gigi Riva, la presentazione nella sede de L’Unione Sarda

Interverrà anche il capitano Alessandro Deiola
WhatsApp Logo
lo scontro

Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»

L’amministratore delegato del club rossoblù ai microfoni di Videolina: «Doveva presentarsi agli allenamenti, è arrivato un certificato medico: il ragazzo è mal consigliato»
Fabiano Gaggini
WhatsApp Logo
Un'azione di Ossese-Torres (foto G. Marras)
Un'azione di Ossese-Torres (foto G. Marras)
Serie C

A Ossi la Torres vince 3-1: nell'amichevole non ufficiale a segno Scotto, Carboni e Sanat

Il tecnico Greco ha dovuto rinunciare quattro acciaccati: le punte Di Stefano e Sorrentino, il difensore Nunziatini e il trequartista Lunghi
Giampiero Marras
WhatsApp Logo
La presidente dell’Olbia Calcio Flavia Fiore (foto Ilenia Giagnoni)
La presidente dell’Olbia Calcio Flavia Fiore (foto Ilenia Giagnoni)
CALCIO

Eccellenza, l’Olbia si affida all’avvocato Eduardo Chiacchio per tornare in corsa dopo l’esclusione

La presidente Flavia Fiore: «Pronti al ricorso per salvare 120 anni di storia»
Ilenia Giagnoni
WhatsApp Logo
nazionale di calcio

Gianfranco Zola torna in azzurro, l’annuncio di Malagò: «Sarà il coordinatore delle giovanili»

Il presidente della Figc: «Fortemente voluto da me e Ranieri, il suo carisma e la sua preparazione la base migliore per costruire il futuro»
WhatsApp Logo
Lo staff tecnico della Torres (foto Torres)
Lo staff tecnico della Torres (foto Torres)
serie c

Torres, definito lo staff tecnico di Alfonso Greco

Il vice è Mureddu, nello staff anche gli ex portieri Garau e Pinna
Giampiero Marras
WhatsApp Logo
Il logo del trofeo Gigi Riva
Il logo del trofeo Gigi Riva
calcio

Trofeo Gigi Riva, la presentazione nella sede de L’Unione Sarda

Interverrà anche il capitano Alessandro Deiola
WhatsApp Logo
I rossoblù in allenamento (foto Torres)
I rossoblù in allenamento (foto Torres)
calcio

Serie C: posticipata al 16 agosto la gara di Coppa Italia Spezia-Torres

A Ossi amichevole non ufficiale contro la formazione locale
Giampiero Marras
WhatsApp Logo
(Foto Valerio Spano)
(Foto Valerio Spano)
il caso

Esposito presenta un certificato di malattia: «Stress emotivo e ansia». Il Cagliari lo multa

Sta finendo malissimo tra il club rossoblù e l’attaccante, unica strada possibile la cessione: l’Atalanta è la squadra più interessata
WhatsApp Logo
I rossoblù al lavoro (foto Torres)
I rossoblù al lavoro (foto Torres)
Serie C

La Torres completa la preparazione a Sassari

In settimana due amichevoli non ufficiali contro Ossi e Latte Dolce
Giampiero Marras
WhatsApp Logo
Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari
Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari
il caso

Caso Esposito-Cagliari, Pisacane: «Rappresentiamo una maglia gloriosa, ci vuole rispetto per questi colori»

L’allenatore dopo il pari contro l’Union Berlino: «Dispiace, ma il gruppo viene prima di tutto»
Riccardo Spignesi
WhatsApp Logo
Foto: Cagliari calcio
Foto: Cagliari calcio
calcio

Cagliari, la Primavera stravince 0-3 in Germania

Dopo appena 5’ è Alessandro Sugamele a mandare avanti i rossoblù, poi Goryanov e Pibiri
Mattia Renna
WhatsApp Logo
(Foto Cagliari Calcio)
(Foto Cagliari Calcio)
la partita

Prodezze di Trepy e Mendy, ma il Cagliari viene raggiunto nel finale dall’Union Berlino

Finisce 2-2 l’amichevole in Germania dei rossoblù, che subiscono due gol negli ultimi cinque minuti
Riccardo Spignesi
WhatsApp Logo
Il direttore sportivo dell’Arzachena Antonello Zucchi
Il direttore sportivo dell’Arzachena Antonello Zucchi
calcio

Promozione, Antonello Zucchi fiero del mercato dell’Arzachena

Il diesse smeraldino: «Abbiamo una buona squadra e vogliamo arrivare più in alto possibile»
Ilenia Giagnoni
WhatsApp Logo
epa13121942 Lionel Messi of Argentina reacts after losing the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
epa13121942 Lionel Messi of Argentina reacts after losing the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
il campione

Messi già in campo con l'Inter Miami: un ritorno senza gol

L'argentino gioca il secondo tempo a meno di due settimane dalla finale in Usa
WhatsApp Logo
123456789...

Da non perdere

#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
WhatsApp Logo

Più letti

  1. 01
    Tragedia sulla 131, schianto al bivio per Paulilatino: morto un 53enne di Oristano
  2. 02
    Nell’Isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi: allerta nel pomeriggio
  3. 03
    Bono, morto schiacciato dal muro crollato: una storia di famiglia segnata dalle disgrazie
  4. 04
    Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è grave
  5. 05
    Il dramma di Cristian Bucchi: «Trovai la mia compagna morta in casa a Cagliari davanti a mia figlia»
  6. 06
    Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»
  7. 07
    Emergenza sul volo Roma-Cagliari: l’aereo torna a Fiumicino
  8. 08
    Quartu: «Cacciati dal b&b perché mio figlio è autistico». Il gestore smentisce
  9. 09
    Traffico di clandestini, smantellata un’organizzazione in Sardegna: progettava traversate veloci e trasporto di droga
  10. 10
    Crolla un muro a Bono: morto un quarantunenne, grave il padre