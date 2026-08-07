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Cronaca

I funerali di Nicola Musiani, massacrato di botte nella notte tra il 18 e il 19 luglio (Ansa)
I funerali di Nicola Musiani, massacrato di botte nella notte tra il 18 e il 19 luglio (Ansa)
la vicenda

Picchiato a morte a Cervia: fermati 4 giovani tra i 19 e 23 anni

Al gruppo è contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi
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stati uniti

Usa, Trump ferma il quinto maxi-progetto per i parchi eolici offshore

Washington pagherà 1,22 miliardi di dollari a una società tedesca per rinunciare agli impianti al largo delle coste di New York, California e Louisiana
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macabra scoperta

Due cadaveri trovati in casa nel Napoletano: indagini in corso

Le vittime sarebbero nonna e nipote di 82 e 43 anni e la morte risalirebbe a qualche giorno fa
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udine

Vendono limonata fresca nel cortile di casa per comprare un motorino, denunciati tre ragazzini

Un’usanza che ancora resiste in alcuni paesi, ma la polizia locale è intervenuta e ha fatto smantellare il banchetto dei tre giovani di 13 e 14 anni, che offrivano anche pasticcini e acqua in cambio di un’offerta libera
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Dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna, all'aeroporto di Fiumicino, in corrispondenza dei primi voli arrivati questa mattina rispettivamente da Barcellona e Madrid, sono scattati ad opera della Polizia di Frontiera i primi controlli a campione su passeggeri di Paesi terzi (extra Ue) in arrivo dalla Spagna. La macchina operativa per predisporre le verifiche si è messa in moto già da ieri sera. Le verifiche sono "selettive", e sotto la lente saranno cittadini di Paesi terzi in arrivo dalla Spagna, per accertare se siano in possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. ANSA/TELENEWS
Dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna, all'aeroporto di Fiumicino, in corrispondenza dei primi voli arrivati questa mattina rispettivamente da Barcellona e Madrid, sono scattati ad opera della Polizia di Frontiera i primi controlli a campione su passeggeri di Paesi terzi (extra Ue) in arrivo dalla Spagna. La macchina operativa per predisporre le verifiche si è messa in moto già da ieri sera. Le verifiche sono "selettive", e sotto la lente saranno cittadini di Paesi terzi in arrivo dalla Spagna, per accertare se siano in possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. ANSA/TELENEWS
il caso

Schengen, ultimatum della Spagna: «L’Italia revochi i controlli entro domenica». Palazzo Chigi: «No a imposizioni»

Il governo di Madrid a testa bassa: «Misura ingiusta e discriminatoria». Da lunedì senza uno stop ci sarà una risposta «proporzionale»
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epa13150616 Police officers guard a group of migrants at El Trampolin beach in Ceuta, Spain, 04 August 2026. According to Spanish officials, around 2,500 migrants remain in Ceuta following last week's massive border rush from Morocco, with many living in overcrowded reception centers or sleeping outdoors on beaches and in parks. EPA/REDUAN
epa13150616 Police officers guard a group of migrants at El Trampolin beach in Ceuta, Spain, 04 August 2026. According to Spanish officials, around 2,500 migrants remain in Ceuta following last week's massive border rush from Morocco, with many living in overcrowded reception centers or sleeping outdoors on beaches and in parks. EPA/REDUAN
spagna

Giovane migrante muore nel tentativo di entrare a Ceuta con il parapendio

Il ragazzo di origini subsahariane si era lanciato dalle montagne marocchine
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como

Sedicenne arrestato per terrorismo, nel suo pc video dell’Isis per fabbricare un ordigno

Residente nel Comasco, è stato fermato in Toscana dove era in vacanza con la famiglia: attivo nella propaganda jihadista, neonazista e antisemita
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la tragedia

Trento, 14enne precipita durante un’escursione in montagna: soccorsi inutili

L’incidente nei pressi di un rifugio sul Latemar, al confine tra l'Alto Adige e il Trentino
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L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (S) affiancato da Marco Lisei durante l'audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del COVID, Palazzo San Mucuto, Roma, 6 agosto 2026 ANSA/FABIO FRUSTACI
L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (S) affiancato da Marco Lisei durante l'audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del COVID, Palazzo San Mucuto, Roma, 6 agosto 2026 ANSA/FABIO FRUSTACI
l’audizione

Conte in Commissione Covid: «Un plotone d’esecuzione contro di me». Poi lo scontro con Meloni

L’ex premier e leader del M5S: «Abbiamo sempre lavorato per salvaguardare la salute. I Dpcm? Adottati con il parere di tutte le istituzioni e anche del Cts»
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epa13139672 Former Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Dr. Anthony Fauci testifies before the Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 29 July 2026. EPA/MATTHEW KAMINSKY
epa13139672 Former Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Dr. Anthony Fauci testifies before the Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 29 July 2026. EPA/MATTHEW KAMINSKY
stati uniti

Covid, il Senato Usa dichiara Fauci colpevole di oltraggio al Congresso

L’infettivologo, responsabile del piano Usa per arginare la malattina, si è rifiutato di rispondere alle domande per 100 volte. Ora rischia un’indagine penale
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epa13151265 Young migrants shower at Trampolin Beach in Ceuta, Spain, 05 August 2026, after entering the Spanish enclave on 30 July during a mass crossing at the border breakwater. EPA/Reduan
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immigrazione

Ceuta, gli 007 spagnoli: «Pienamente credibile un nuovo assalto di migranti il 15 agosto»

Il tam tam sui social è partito, circolano messaggi e false informazioni su presunte falle nei controlli di frontiera. E la data potrebbe anche essere anticipata, dispiegati 4mila agenti
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l’incidente

Bird strike per il Boeing: slitta il ritorno dei Dimonios dal Libano

Impatto con un volatile per l’aereo che avrebbe dovuto riportare i primi settanta sassarini in Sardegna: necessari controlli di sicurezza
Enrico Fresu
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epa13151793 Damaged buildings in Zawtar al Sharqiyah as seen from Zawtar al Gharbiya, southern Lebanon, 05 August 2026. Zawtar al-Gharbiya is among the designated pilot zones under the ceasefire agreement between Lebanon and Israel, from which Israeli forces have withdrawn. EPA/STRINGER
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medioriente

L'esercito israeliano bombarda il sud del Libano, sospesi i colloqui a Roma

Brusca interruzione anticipata della sessione dei negoziati, dovrebbero però riprendere a breve
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esercito

Conclusa la missione in Libano, la Brigata Sassari torna in Sardegna: rientro scaglionato per i 500 “Dimonios”

Si è tenuto oggi a Shama il passaggio di consegne con la Brigata “Pozzuolo del Friuli”: domani tornano i primi 70 militari ad Alghero
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la tragedia

Incidente sul lavoro a Carrara: operaio muore schiacciato da lastre di marmo

La vittima è un 44enne. Inutili i soccorsi
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in puglia

Bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio: è in Rianimazione

La piccola ferita alla testa, al collo e a un braccio è ricoverata nel Policlinico di Bari
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Mondo

Malta, 15enne italiano detenuto da oltre due mesi. L’appello dei genitori

L’adolescente arrestato per procurato allarme bomba a scuola. La Farnesina segue il caso da vicino
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l’aggressione

Napoli, dodicenne accoltellato durante una lite con coetaneo

È accaduto nel quartiere Ponticelli. Indagano i carabinieri
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(Ansa-Epa)
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medioriente

«Usa e Iran vicini a un accordo sullo Stretto di Hormuz»

Axios: «Intesa nelle prossime ore. Si punta a far ripartire i negoziati per una tregua duratura»
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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