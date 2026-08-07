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Nuoro e provincia

desulo

Brucia la foresta di Girgini sul Gennargentu: tre elicotteri in azione

Un vasto rogo è divampato tra fitta boscaglia e macchia mediterranea
GIORGIO IGNAZIO ONANO
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Il Comune di Nuoro
Il Comune di Nuoro
la polemica

Nuoro, «abusivi» al posto degli studenti: «Accoglienza scolastica a rischio al Calamida»

I consiglieri di SiAmo Nuoro all’attacco: «Dopo un anno nulla è cambiato. Nessun bando. Nessuna programmazione»
FABIO LEDDA
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lula

Einstein Telescope nel mirino, vigilanza rafforzata: si teme l’effetto No Tav

Proseguono intanto le indagini sul doppio attentato dei giorni scorsi, quando sono state prese di mira le auto e la casa di due ricercatori
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l’incidente

Oliena, si scontra con un furgone e finisce contro il palo: ferita una donna

Lo schianto in via Nuoro, la donna è stata portata all’ospedale San Francesco
Fabio Ledda
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l’incidente

Scontro sulla 131 dcn: tre feriti e traffico in tilt

Sul posto vigili del fuoco, 118 e Anas per i soccorsi
Fabio Ledda
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L'incendio di Tossilo
L'incendio di Tossilo
l’allarme

Macomer, violento incendio in un fienile nell’area industriale di Tossilo

Sul posto i vigili del fuoco. Nella zona una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza
Francesco Oggianu
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amministrazione trasparente

Dualchi, via libera al progetto per la nuova piazza tra via Caprera e via Montello

L'intervento punta a trasformare un'area attualmente abbandonata in uno spazio pubblico moderno e funzionale
Ennio Neri
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Orosei, incidente sulla statale 125 (foto Vigili del fuoco)
Orosei, incidente sulla statale 125 (foto Vigili del fuoco)
statale 125

Violento schianto frontale sulla Cala Liberotto-Orosei: quattro feriti, due gravi

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze e personale Anas
Fabio Ledda
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il caso

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato la Sardegna

Si indaga sull’attentato, l’ipotesi del collegamento con la bomba di tre anni fa a Sos Enattos: chi non vuole l’Einstein Telescope?
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Estorsione

Finge di essere una poliziotta e si fa consegnare 25mila euro di gioielli

Una donna, in trasferta in Sardegna, è stata arrestata dopo un’operazione dei carabinieri a Torpè
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macomer

Gestione area Tossilo e termovalorizzatore: Europa Verde e Avs chiedono più autonomia del territorio

Secondo Diego Loi l’autonomia gestionale consentirebbe inoltre di rafforzare il rapporto tra l’area industriale
Francesco Oggianu
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siniscola

Ombrelloni “segnaposto” lasciati da giorni, lui li sradica e getta tra i rifiuti: «La spiaggia è di tutti»

Ventisei secondi di video a La Caletta fanno di Claudio Stangoni il paladino delle regole della civile convivenza: «Accogliamo i turisti, ma serve rispetto»
Enrico Fresu
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Il rogo

Attentato a Lula, a fuoco le auto di uno scienziato che lavora al progetto dell’Einstein Telescope

L’uomo ha preso casa in paese da pochi giorni ma da anni lavora al progetto
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Nuoro e provincia

A Macomer uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: "Tamuli nella notte di San Lorenzo"

Tra le iniziative culturali più radicate e partecipate del territorio
Francesco Oggianu
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Nella notte

Attentato a Siniscola, esplode una bomba: distrutta l’auto di una donna

Grave episodio nella frazione di La Caletta. Indagini in corso
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macomer

Tossilo, Confindustria: «Basta rinvii, subito il passaggio al consorzio Provinciale»

Pier Paolo Milia dice la sua sul dibattito e sul futuro di Tossilo
Francesco Oggianu
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Uno scorcio spiaggia di Silitha a capo Comino
Uno scorcio spiaggia di Silitha a capo Comino
Ambiente

Siniscola, stop all’accesso incontrollato alla spiaggia di Silitha

Il Consiglio comunale prende posizione a tutela dell'arenile nel sito di interesse comunitario di Capo Comino
Piero Fabrizio Ungredda
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all’unanimità

Macomer, il consiglio comunale di Borore approva il documento per il rilancio dell’area di Tossilo

Al sindaco Tore Ghisu il mandato di rappresentare nelle sedi istituzionali competenti gli indirizzi e di promuovere le necessarie interlocuzioni
Francesco Oggianu
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la scoperta

A Bortigali una nuova tomba di Giganti: è rimasta per secoli sepolta tra la vegetazione

Risale al 1.500 avanti Cristo ed è stata individuata nella zona di Carrarzu Iddia
Francesco Oggianu
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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