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Notizie

La corale di Siurgus Donigala
La corale di Siurgus Donigala
L’appuntamento

Voci e memorie di Sardegna, grandi emozioni a Bergamo

All’iniziativa anche le splendide voci della corale di Siurgus Donigala
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Sandro Puddu al lavoro
Sandro Puddu al lavoro
il personaggio

Dalla Sardegna a Ibiza: successo per il dj Sandro Puddu

Un ulteriore passaggio nella scena musicale internazionale
Severino Sirigu
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Il gruppo folk Sant'Andrea a Malta (foto concessa)
Il gruppo folk Sant'Andrea a Malta (foto concessa)
l’evento

Tortolì, il gruppo folk Sant'Andrea ambasciatore della cultura sarda a Malta

Il gran finale di domenica è stato un momento di pura festa e condivisione
Roberto Secci
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Una foto della trasferta Biellese del Coro Ghentiana di Ruinas (foto concessa)
Una foto della trasferta Biellese del Coro Ghentiana di Ruinas (foto concessa)
sardi nel mondo

Ruinas, il coro "Ghentiana" protagonista a Biella

Tre giorni di musica, convegni e solidarietà, culminati nell'omaggio al Circolo dei Sardi "Su Nuraghe"
Giacomo Pala
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La delegazione sarda a Malta
La delegazione sarda a Malta
La visita

Malta, una delegazione sarda per promuovere l’offerta nell’Isola

Poste le basi per future collaborazioni anche in ambito ambientale e marino
Antonio Serreli
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La brigata dei Buoni e Cattivi
La brigata dei Buoni e Cattivi
La missione

La brigata dei Buoni e Cattivi vola a Parigi: «Pani frattau per i delegati Unesco

«Porteremo con noi la passione, la competenza e la bellezza di chi ogni giorno dimostra come l’inclusione non sia una forma di solidarietà bensì una via per raggiungere l’eccellenza»
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Daniele e Luca a Santiago de Compostela ( foto concessa)
Daniele e Luca a Santiago de Compostela ( foto concessa)
sardi nel mondo

I turritani Daniele e Luca hanno raggiunto Santiago de Compostela

Hanno affrontato il percorso con passione e curiosità, mostrando una straordinaria resilienza e superando ogni limite
Mariangela Pala
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L’iniziativa

Musicisti tedeschi in visita a Seui: collaborazione Ogliastra-Germania all’insegna della coesione sociale

In programma concerti pubblici, prove congiunte e visite culturali, il tutto all’insegna dell’ospitalità familiare
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il lutto

Addio all'avvocato Raffaele Melis Pilloni, socialista di ferro e punto di riferimento per gli emigrati sardi in Spagna

Era nato a Gonnosfanadiga e dal suo paese era partito per studiare e conoscere il mondo attraversando diverse frontiere
Massimiliano Rais
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La conferenza a Zurigo
La conferenza a Zurigo
L’appuntamento

Zurigo celebra Michela Murgia: al circolo sardo una serata di grandi emozioni tra parole, memoria e identità

Linda Fallea Buscemi ha accompagnato il pubblico nel cuore di uno dei racconti più simbolici dell’autrice isolana
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il traguardo

Apnea, Davide Carrera del Sub Sinnai stabilisce alle Bahamas il nuovo record italiano a - 114 metri

Grande successo al Vertical Blue 2025, il più prestigioso evento con i più forti apneisti di tutto il mondo che si svolge dal 2008 nel Dean’s Blue Hole, alle Bahamas
Antonio Serreli
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<p>Lorenzo Sanna, vice direttore del coro Serpedd&igrave; foto Lorenzo Sanna</p>
<p>Lorenzo Sanna, vice direttore del coro Serpedd&igrave; foto Lorenzo Sanna</p>
L’esibizione

Sinnai, il Coro Serpeddì porta i canti campidanesi a Budapest

Importante partecipazione alla nona edizione del prestigioso festival che si è tenuto nella capitale ungherese
Antonio Serreli
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sardi nel mondo

Tenores di Neoneli e cibo, la Sardegna incanta a Copenaghen

Gli eventi organizzati nella capitale danese dall'associazione sarda INCANTOS
Graziano Canu
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repubblica ceca

Tenore Murales di Orgosolo e il chitarrista Paolo Angeli sbarcano a Praga

Sabato l’esibizione al Respect Festival
GIORGIO IGNAZIO ONANO
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L'incontro a Sofia (foto concessa)
L'incontro a Sofia (foto concessa)
L’incontro

Le bellezze della Sardegna in vetrina in Bulgaria

Un interessante convegno organizzato dal circolo Sardica di Sofia e AITEF Sardegna
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Gli executive chef del Cala di Volpe Maurizio Locatelli e Michele Bacciu
Gli executive chef del Cala di Volpe Maurizio Locatelli e Michele Bacciu
Harry’s Bar

“Taste of Sardinia”, l’Isola a tavola nel cuore di Londra

Protagonisti gli executive chef del Cala di Volpe
Ilenia Giagnoni
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Deborah Manca
Deborah Manca
La storia

Deborah Manca, 12 anni in Australia per lavoro e amore: «Doveva essere una vacanza, così ho aperto i miei orizzonti»

La 32enne di Pula: «Viaggiare e apprendere una nuova cultura mi ha insegnato a essere una persona migliore, ma la porta per l’Isola è sempre aperta»
FEDERICO COGONI
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Pranzo solidale, una delle edizioni passate
Pranzo solidale, una delle edizioni passate
L’iniziativa

Pranzo benefico sardo, appuntamento nel Biellese

Un’occasione per esprimere vicinanza e solidarietà alle persone con disabilità ogni giorno accolte nei centri di Gaglianico e di Salussola
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#il traguardo

Ales, compleanno speciale per Verina Olla: spente 103 candeline

La sua storia è intrecciata con quella del territorio, fatta di lavoro, dedizione e silenziosa operosità
SERAFINO CORRIAS
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#enologia

“Benvenuto Vermentino”, le eccellenze vitivinicole in vetrina a Olbia

La dodicesima edizione della kermesse in programma dal 5 al 10 ottobre
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