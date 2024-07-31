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Insularità

Michele Cossa (foto Ansa)
Michele Cossa (foto Ansa)
riformatori

Cossa: «La legge Calderoli complica l’attuazione del principio di insularità»

Lettera aperta a Todde: «La Regione deve prendere l’iniziativa»
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Michele Cossa (Ansa)
Michele Cossa (Ansa)
il bilancio

Sardegna e insularità: dopo 4 anni «serve coraggio contro l’isolamento»

La relazione conclusiva del presidente della Commissione speciale, Michele Cossa
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Christian Solinas (foto Ansa)
Christian Solinas (foto Ansa)
la svolta

Insularità, passa la linea della Sardegna su aiuti di Stato e concorrenza

Il Comitato delle regioni approva gli emendamenti presentati da Villa Devoto. Il governatore: «Le isole hanno bisogno di un approccio giuridico specifico»
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Michele Cossa (Archivio L'Unione Sarda)
Michele Cossa (Archivio L'Unione Sarda)
consiglio regionale

Insularità in Costituzione, Cossa: «Urgente un’azione congiunta Regione-Governo-Ue»

Il presidente della Commissione speciale traccia un bilancio del lavoro svolto finora
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l’audizione

Insularità, Cossa alla Bicamerale: «È una questione nazionale»

Proseguono i lavori della Commissione parlamentare. Il consigliere regionale: «Nel decreto Sud non si fa cenno alla peculiarità delle isole»
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L'assessore Fasolino a Bruxelles (foto ufficio stampa)
L'assessore Fasolino a Bruxelles (foto ufficio stampa)
L’intervento

Fasolino a Bruxelles: «Insularità al centro delle politiche europee»

Il vicepresidente della Giunta: «Avanti con la task force sulle isole»
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Il governatore Solinas (foto Ansa)
Il governatore Solinas (foto Ansa)
Roma

Insularità, Christian Solinas il 4 ottobre in Bicamerale

In Sardegna le risorse sono finite sotto la lente della Corte dei Conti
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alla camera

Insularità, il deputato Tommaso Calderone nominato presidente della Commissione

L’esponente di Forza Italia: «Massimo impegno per ridurre il gap di Sardegna, Sicilia e degli altri territori»
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Bandiere dell'Ue (Archivio L'Unione Sarda)
Bandiere dell'Ue (Archivio L'Unione Sarda)
Unione europea

Una task force per i diritti delle Isole: via libera al documento promosso dalla Sardegna

L’ok dai rappresentanti delle Regioni insulari: Corsica, Baleari, Creta, Isole Ionie, Malta
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Solinas (Ansa - Murru)
Solinas (Ansa - Murru)
l’intervento

Insularità, Solinas: «Non chiediamo privilegi, solo stesse opportunità»

Il presidente: «La Regione Sardegna è impegnata in prima linea». Cossa: «Le isole siano protagoniste e non spettatrici passive»
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La Sardegna vista dalla Stazione Spaziale Internazionale (L'Unione Sarda)
La Sardegna vista dalla Stazione Spaziale Internazionale (L'Unione Sarda)
il focus

Insularità, in Corsica e alle Baleari l’indennità “di residenza”

Grazie a questi provvedimenti, che compensano gli svantaggi di vivere su un’isola, la popolazione è aumentata nel corso degli anni
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Un momento del convegno nella sede de L'Unione Sarda (Giuseppe Ungari)
Un momento del convegno nella sede de L'Unione Sarda (Giuseppe Ungari)
la riforma

Giustizia e Insularità: «Un nuovo distretto per fronteggiare le gravi emergenze»

Dibattito nella sede de L’Unione Sarda: le toghe spiegano perché è necessaria un’articolazione isolana del sistema giudiziario
Massimiliano Rais
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L'Unione Sarda
L'Unione Sarda
L’appuntamento

Giustizia, un distretto per la Sardegna: «È un nostro diritto»

Oggi nella sala Giorgio Pisano in piazza Unione Sarda e in diretta sul sito Unionesarda.it il convegno sul Distretto giudiziario insulare
Massimiliano Rais
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il caso

Sardegna esclusa dalla mappa della presidenza svedese Ue, Solinas: «Forse è un lapsus, ma di certo non è un bel segnale»

Il governatore: «Curioso che abbiano “dimenticato” tutti i territori che combattono per vedersi riconosciuto il principio di insularità»
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Pietro Bartolo (Archivio L'Unione Sarda)
Pietro Bartolo (Archivio L'Unione Sarda)
bruxelles

Continuità, si attivano anche gli eurodeputati. Bartolo: «Interventi concreti per garantirla»

L’esponente di Demos: «Basta tecnicismi burocratici, servono fatti»
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Le bandiere del Belgio e dell'Ue davanti al Parlamento europeo a mezz'asta, Bruxelles (Belgio), 20 luglio 2021. "Rendiamo omaggio alle vittime delle inondazioni devastanti che hanno distrutto così tante vite in tutta Europa", scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della giornata di lutto nazionale proclamato in Belgio. ANSA / Giuseppe Maria Laudani
Le bandiere del Belgio e dell'Ue davanti al Parlamento europeo a mezz'asta, Bruxelles (Belgio), 20 luglio 2021. "Rendiamo omaggio alle vittime delle inondazioni devastanti che hanno distrutto così tante vite in tutta Europa", scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della giornata di lutto nazionale proclamato in Belgio. ANSA / Giuseppe Maria Laudani
il documento

«Una task force europea per attuare l’insularità»: la proposta di Solinas

Il governatore sardo lancia il progetto di un tavolo con rappresentanti della Commissione Ue, eurodeputati, regioni ed esperti «per tutelare i diritti di oltre 20 milioni di cittadini»
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la polemica

«Nella Manovra solo pochi spiccioli per l’insularità»: Sardegna e Sicilia gridano alla “beffa”

Cossa: «Insufficienti 20 milioni in due anni». Azione: «3 euro a cittadino, una cifra indecorosa». Appello ai governatori per l’impugnazione della norma
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Michele Cossa a un recente convegno sull'insularità (Foto Ungari)
Michele Cossa a un recente convegno sull'insularità (Foto Ungari)
il dibattito

Insularità, Cossa: «La burocrazia vuole fermare la rivoluzione»

Il presidente della Commissione commenta la frenata della Ragioneria di Stato. Lai (Pd): «Ma nessun rischio sull'attuazione della normativa»
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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