Comunali
08 giugno 2026 alle 16:31
A Escolca confermato sindaco Eugenio LaiCon 340 preferenze su 360 voti si conferma primo cittadino.
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Quarto mandato per Eugenio Lai e per la sua squadra in parte rinnovata ma con la presenza di volti noti.
Solo 14 voti alla seconda lista composta da persone estranee al paese ma che comunque arricchirà i banchi del consiglio comunale con un gruppo di minoranza che mancava da tempo.
«Grazie a tutta Escolca» ha detto il neo eletto all'uscita dal seggio «per aver confermato la fiducia al lavoro fatto, proseguiremo con più forza e determinazione».
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