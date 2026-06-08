Quarto mandato per Eugenio Lai e per la sua squadra in parte rinnovata ma con la presenza di volti noti.

Solo 14 voti alla seconda lista composta da persone estranee al paese ma che comunque arricchirà i banchi del consiglio comunale con un gruppo di minoranza che mancava da tempo.

«Grazie a tutta Escolca» ha detto il neo eletto all'uscita dal seggio «per aver confermato la fiducia al lavoro fatto, proseguiremo con più forza e determinazione». 

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