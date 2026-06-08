Fracesca Fadda ad un passo dal bis. Netto vantaggio su Luigi Orrù.

Maracalagonis verso la riconferma della sindaca uscente Francesca Fadda, presentatasi nella lista “Vivere Maracalagonis” in netto i vantaggio sul Candidato della lista “Maracalagonis Guarda al futuro”.

Luigi Orrù che nel fare gli auguri alla sindaca ha detto anche «di prendere atto e rispettare la scelta fatta degli elettori». Lo scrutinio è nella fase finale.

© Riproduzione riservata