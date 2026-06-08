il voto
08 giugno 2026 alle 18:38
Maracalagonis, Francesca Fadda a un passo dal bisLa sindaca uscente è in netto vantaggio su Luigi Orrù
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Fracesca Fadda ad un passo dal bis. Netto vantaggio su Luigi Orrù.
Maracalagonis verso la riconferma della sindaca uscente Francesca Fadda, presentatasi nella lista “Vivere Maracalagonis” in netto i vantaggio sul Candidato della lista “Maracalagonis Guarda al futuro”.
Luigi Orrù che nel fare gli auguri alla sindaca ha detto anche «di prendere atto e rispettare la scelta fatta degli elettori». Lo scrutinio è nella fase finale.
© Riproduzione riservata