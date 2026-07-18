Alessandro Mura è il nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia nella provincia di Sassari. Il sindaco di Padria subentra al commissario uscente, il deputato Mauro Rotelli, e ha ricevuto l’incarico, nella giornata di oggi, al termine del Congresso provinciale tenutosi nell’Hotel Grazia Deledda a Sassari. “Ci attende un lavoro importante- ha detto Mura- Voglio coinvolgere al massimo i territori e i giovani, e istituire dipartimenti tematici”. Il neo coordinatore ha rivendicato i valori identitari della destra e tracciato la rotta per le prossime mosse politiche, in particolare per quanto riguarda la Città Metropolitana di Sassari. “Dobbiamo essere protagonisti con le nostre idee. Bisogna contrastare in modo severo ma dobbiamo essere propositivi”. Focus in particolare sui Fondi di Coesione: “Bisogna indirizzarli perché riducono il divario tra le città e i piccoli Comuni”. Tra gli interventi anche quelli della deputata Barbara Polo che ha invitato gli iscritti a sostenere Mura nelle sue azioni mentre Rotelli ha ricordato che il partito deve produrre politica sempre, “anche quando gli altri non fanno nulla”. Il coordinamento provinciale eletto è composto da Luca Babudieri, Gianni Tilocca, Davide Saiu, Pino Cardi, Flavio Spanu, Christian Speziga, Giovanni Pintus, Gianmario Sircana e Alessandro Mereu. I membri di diritto sono Roberto Cadeddu, Francesca Masala, Leonardo Pulinas, Barbara Polo, Gaia Brau. Le nomine fatte dal coordinatore provinciale sono Alfonso Pino, Uccio Sanna, Pietro Pedoni, Luigi Todini e Alessio Auriemma.

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