Stop al voto e urne chiuse. Nella sezione 3 del seggio elettorale di via Regina Margherita le operazioni di spoglio sono iniziate puntuali alle 15.

Prime schede scrutinate, ma per capire quale sia il nome del candidato sindaco più votato, fra l’uscente Milia e gli sfidanti Marco a Porcu e Roberto Matta, bisogna aspettare lo spoglio in tutte le 71 sezioni elettorali dove si è votato ieri e oggi.

In attesa dell’esito finale, l’unica cosa certa per ora è il dato dell’affluenza, e soprattutto quello - preoccupante - dell’astensionismo: alle urne si è presentato il 48,29 per cento dell’elettorato, nel 2020 la percentuale di votanti era del 49,76.

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