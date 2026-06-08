Quorum raggiunto, Alessia Puddu è il nuovo sindaco di SerdianaPrende il posto di Maurizio Cuccu che, per ragioni personali, ha deciso all'ultimo momento di non ripresentarsi
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Rischio commissariamento scongiurato nel paese del Parteolla. In mattinata è stata superata la soglia del 40 per cento dei votanti. A guidare il comune nei prossimi cinque anni sarà Alessia Puddu tributarista di 42 anni. Con lei nei banchi del consiglio comunale siederanno tutti i 12 candidati della compagine Serdiana Noa, vista la presenza di una sola lista in campo.
Alessia Puddu prende il posto di Maurizio Cuccu che, per ragioni personali, ha deciso all'ultimo momento di non ripresentarsi. L'ufficialità dei risultati arriverà nel pomeriggio dopo lo spoglio delle schede che inizierà alle 15.