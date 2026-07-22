Giorni di relax e mare della Sardegna per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale è apparso infatti sulla copertina del settimanale Chi in edicola questa settimana ed è in versione vacanza.

Dopo il bis a Wimbledon Sinner è volato in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e il cane Snoopy: le foto esclusive lo ritraggono mentre scherza e si diverte in piscina con la fidanzata nella sua villa sul mare di Porto Rafael.

(Unioneonline)

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