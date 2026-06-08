Ortacesus, Di Martino nuovo primo cittadino: battuta la sindaca uscente LeccaUna vittoria che chiude un lungo percorso sui banchi della minoranza
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Ortacesus cambia guida amministrativa. Edoardo Di Martino è il nuovo sindaco del Comune dopo la vittoria sulla prima cittadina uscente Maria Carmela Lecca.
La lista “Ricostruire Ortacesus” ha ottenuto la maggioranza dei consensi con 317 voti contro i 280 raccolti da “Per Ortacesus”, sancendo così l’alternanza alla guida del Municipio.
Per Di Martino, già capogruppo dell’opposizione negli ultimi sei anni, si tratta di una vittoria che chiude un lungo percorso sui banchi della minoranza e apre una nuova fase di governo per il paese.