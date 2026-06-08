Patrizia Luciana Tomassetti, 59 anni, architetto e funzionario del ministero della cultura, originaria di Trasacco, paese della Marsica, è la prima donna sindaca nella storia di Bortigali.

Alla guida della lista "Insieme per il futuro", l'unica in in corsa, la Tomassetti ha sconfitto il quorum e da ieri pomeriggio è diventata ufficialmente la nuova prima cittadina di Bortigali.

«Da domani tutti al lavoro - dice la sindaca - la prima cosa da fare è operare con la pulizia del paese e delle sue campagne per far fronte all'emergenza incendi».

Con la lista sono stati eletti tutti i 12 candidati, con Elena Boe, Giordana Cadau, Assunta Caggiari, Franco Canu, Eleonora Carboni, Daniele Musa, Sebastiano Piras, Francesco Porcu, Lucia Porru, Flavia Puggioni, Omar Salaris e Antonio Serra. C'è tanto entusiasmo e tutti si pongono l'obiettivo di promuovere nuovi progetti per rilanciare il paese e il territorio.

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