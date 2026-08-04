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Tennis

Il presidente del Tc Alghero Fabio Fois (foto Antonio Burruni)
Il presidente del Tc Alghero Fabio Fois (foto Antonio Burruni)
il punto

Il Tc Alghero prepara il campionato nazionale di Serie A2

Novità anche nella batteria degli stranieri
Antonio Burruni
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Lorenzo Carboni (foto Antonio Burruni)
Lorenzo Carboni (foto Antonio Burruni)
la gara

Tennis, stop all'esordio per Lorenzo Carboni

Il 20enne algherese è stato sconfitto nel primo turno dell'Atp Challenger 50 di Plovdiv
Antonio Burruni
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epa13098295 Flavio Cobolli of Italy gestures during his Men's Singles quarter-final match against Arthur Fery of Britain at the Wimbledon Championships in London, Britain, 08 July 2026. EPA/DANIEL HAMBURY
epa13098295 Flavio Cobolli of Italy gestures during his Men's Singles quarter-final match against Arthur Fery of Britain at the Wimbledon Championships in London, Britain, 08 July 2026. EPA/DANIEL HAMBURY
in campo

Aspettando Sinner, l'estate del tennis sbarca in Nordamerica

A Montreal Cobolli e Musetti guidano gli azzurri, Zverev il favorito
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Simone Massellani (foto concessa)
Simone Massellani (foto concessa)
Sconfitta la Spagna

Tennis, l'Italia vince il girone a Cagliari

Gli azzurrini battono 2-1 la Spagna nella finale della Zona B della Summer Cups by Dunlop-Valerio/Galea Cup Under 18 e si qualificano con gli iberici per le Final Eight di Vichy
Antonio Burruni
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Matteo Gribaldo (foto concessa)
Matteo Gribaldo (foto concessa)
La sfida

Tennis, a Cagliari la finale è Italia-Spagna

Le due nazioni strappano il pass per la Final Eight della Summer Cups by Dunlop-Valerio/Galea Cup, il Campionato Europeo a squadre Under 18 maschile
Antonio Burruni
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Il polacco Hugo Pawel Rytelewski al servizio (foto concessa)
Il polacco Hugo Pawel Rytelewski al servizio (foto concessa)
La sfida

Italia-Grecia per andare in finale

Si disputano questa mattinale semifinali della Zona B della Summer Cups Under 18 di tennis maschile per Nazioni
Antonio Burruni
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Premiazione per Alessandro Ingarao (foto concessa)
Premiazione per Alessandro Ingarao (foto concessa)
il torneo

Tennis, Alessandro Ingarao campione d'Italia per la quinta volta di fila

Il 27enne siracusano supera 6-2, 6-3 in finale Lorenzo Rocco
Antonio Burruni
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Nicola Porcu del Tc Cagliari (foto Antonio Burruni)
Nicola Porcu del Tc Cagliari (foto Antonio Burruni)
ottavi di finale

Tennis, Porcu e Rocco ai quarti

Impresa dei due alfieri del Tc Cagliari. Intanto. Ingarao esordisce senza concedere giochi al suo avversario. Ragazzi eliminato da Prato
Antonio Burruni
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Lorenzo Rocco del Tc Cagliari (foto Antonio Burruni)
Lorenzo Rocco del Tc Cagliari (foto Antonio Burruni)
Seconda categoria

Tennis, a Cagliari avanza Lorenzo Rocco

Il portacolori del circolo ospitante supera il primo turno nei Campionati italiani. Domani, esordio per il campione uscente Alessandro Ingarao
Antonio Burruni
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Christian Musselli, uno dei cinque tennisti sardi qualificati (foto Antonio Burruni)
Christian Musselli, uno dei cinque tennisti sardi qualificati (foto Antonio Burruni)
I verdetti

Campionati italiani, si qualificano cinque tennisti sardi

Con la conclusione delle qualificazioni, primi verdetti ai Campionati nazionali di Seconda categoria al Tc Cagliari. Da domani, in campo i big del torneo
Antonio Burruni
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Premiazione per Greta Simbula e Ginevra Demontis (foto concessa)
Premiazione per Greta Simbula e Ginevra Demontis (foto concessa)
Il torneo

Tennis giovanile, spettacolo al Tc Alghero

Si è conclusa domenica la sesta tappa regionale del Circuito Youth challenge by Head con 126 giovani atleti in campo
Antonio Burruni
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(foto Antonio Burruni)
(foto Antonio Burruni)
corsa allo scudetto

Campionati italiani, primi scambi al Tc Cagliari

Nel pomeriggio, l’esordio con i primi match delle qualificazioni. Avanti Paolo Emilio Cossu Floris
Antonio Burruni
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Angelo Binaghi presidente FITP durante la conferenza stampa “Nitto Atp Finals – Il successo in numeri, report dell’edizione 2022” presso palazzo madama, Torino, 8 marzo 2023 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO
Angelo Binaghi presidente FITP durante la conferenza stampa “Nitto Atp Finals – Il successo in numeri, report dell’edizione 2022” presso palazzo madama, Torino, 8 marzo 2023 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO
tennis

Binaghi: «Le Atp Finals restano a Torino nel 2027»

L'annuncio del presidente della Fitp: «Continuiamo a programmare il futuro»
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Il campione in carica Alessandro Ingarao (foto Antonio Burruni)
Il campione in carica Alessandro Ingarao (foto Antonio Burruni)
tennis

Cagliari, tutto pronto per i Campionati italiani di Seconda categoria

Si parte venerdì, a fine mese spazio alla Summer cup con i talenti Under 18 europei
Antonio Burruni
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Il vincitore del singolare maschile Lorenzo Rocco (foto Antonio Burruni)
Il vincitore del singolare maschile Lorenzo Rocco (foto Antonio Burruni)
il successo

Tennis, Rocco e Cicu vincono l'Open Torres

L'alfiere del Tc Cagliari e la portacolori del circolo ospitante conquistano il Torneo "Fondazione Torres Memorial Riccardo Fiori"
Antonio Burruni
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epa13107571 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final against Alexander Zverev of Germany at the Wimbledon Championships in London, Britain, 12 July 2026. EPA/TOLGA AKMEN
epa13107571 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final against Alexander Zverev of Germany at the Wimbledon Championships in London, Britain, 12 July 2026. EPA/TOLGA AKMEN
tennis

Impresa Sinner, fa il bis a Wimbledon ed è campione per il secondo anno di fila: «Incredibile vincere ancora»

Il numero uno al mondo batte Zverev in finale in rimonta, il tedesco torna al secondo posto del ranking e si complimenta: «Ecco perché sei il migliore»
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epaselect epa13105335 Linda Noskova of Czech Republic pose with her trophy after winning the Women's Singles final match against compatriot Karolina Muchova at the Wimbledon Championships in London, Britain, 11 July 2026. EPA/TOLGA AKMEN
epaselect epa13105335 Linda Noskova of Czech Republic pose with her trophy after winning the Women's Singles final match against compatriot Karolina Muchova at the Wimbledon Championships in London, Britain, 11 July 2026. EPA/TOLGA AKMEN
tennis

Wimbledon: la regina è Noskova, battuta Muchova nel derby ceco

La 21enne ha vinto la finale al terzo set, è il suo primo Slam
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epa13103284 Jannik Sinner (L) of Italy is congratulated by Novak Djokovic of Serbia after winning their Men's Singles semifinal match at the Wimbledon Championships in London, Britain, 10 July 2026. EPA/NEIL HALL
epa13103284 Jannik Sinner (L) of Italy is congratulated by Novak Djokovic of Serbia after winning their Men's Singles semifinal match at the Wimbledon Championships in London, Britain, 10 July 2026. EPA/NEIL HALL
tennis

Sinner domina Djokovic e si prende la finale di Wimbledon: domenica sfida Zverev

L'azzurro numero 1 al mondo si impone in tre set sul serbo
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Flavio Cobolli (Ansa-Epa)
Flavio Cobolli (Ansa-Epa)
tennis

Wimbledon, crollo Cobolli: ko ai quarti con Fery. Out anche Paolini

L'azzurro perde con l'inglese wild card del torneo 6-4, 7-6, 6-0. Jasmine si arrende ucraina Kostyuk
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(Ansa)
(Ansa)
tennis

Sinner batte Struff 7-5, 7-6, 6-3 ed è in semifinale a Wimbledon contro Djokovic

Jannik è di ghiaccio nei momenti importanti del match e in poco più di due ore e mezzo archivia la pratica, il serbo prevale su Auger Aliassime dopo 5 ore e un quarto di lotta
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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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