«Siamo qui uniti non perché ce lo ha chiesto il medico. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e andremo uniti a vincere le prossime elezioni». Così a Napoli, all'iniziativa organizzata in piazza del Gesù dai partiti del Campo largo, la segretaria del Pd, Elly Schlein. «Lo faremo per rendere il Paese più giusto dove tutti hanno la stessa opportunità», ha aggiunto la segretaria dem.

Sulla stessa lunghezza d’onda Nicola Fratoianni, leader di Avs: «Il fatto politico è che siamo qui insieme uniti per dire a questo Paese che lo cambieremo, che siamo uniti che non ci divideremo più, non faremo più il regalo fatto alla destra nel 2002 per cambiare questo Paese». «Siamo qui insieme non per caso, – ha aggiunto Fratoianni – siamo qui perché in questi anni abbiamo costruito l'architrave dell'alternativa. Dove sta il programma? Sta nel salario minimo, sta nello stop del commercio dell'Italia con le colonie illegali di Israele in Cisgiordania».

Sul palco anche il presidente del M5S Giuseppe Conte: «Potremmo chiamare la nostra alleanza “Alleanza per la Costituzione”. Perché la Costituzione è una garanzia per tutti, affinché nessuno rimanga indietro». «Il salario minimo, la sanità per tutti, la vera sicurezza nelle strade, il governo Meloni ha fallito su tutte queste priorità degli italiani, ora tocca a noi rimboccarci le maniche e ridare una speranza all'Italia migliore per cercare di uscire fuori dal caro bollette, dal caro energia, dalla pressione fiscale», ha aggiunto Conte.

Gli interventi dal palco sono stati contestati da alcuni esponenti di Potere al Popolo, un fuoriprogramma che ha causato uno stop di alcuni minuti.

(Unioneonline)

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