Elezioni a Porto Torres: Massimo Mulas avanti su Dettori, seguono Cermelli e De MarcoI primi risultati dello spoglio nelle sezioni scrutinate fanno registrare molto avanti il sindaco uscente
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I primi risultati dello spoglio nelle 15 sezioni scrutinate su 24 del Comune di Porto fanno registrare molto avanti il sindaco uscente Massimo Mulas, sostenuto dal centrosinistra, con una percentuale del 65,3 per cento (626 voti).
Al secondo posto Sara Dettori, Polo sardista, civico identitario, con il 25,9 per cento (240 voti), mentre Ivan Cermelli del centrodestra 8,5 per cento (97 voti) e Loredana De Marco della lista Porto Torres C’è con 1,8 per cento (22 voti).
Ottimismo nel quartiere generale del Partito democratico vista la forbice tra Mulas e Dettori. I seggi si sono chiusi alle 15 con un'affluenza del 62,58 per cento, cinque punti percentuali in più rispetto alle precedenti comunali.