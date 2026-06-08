Luigi Cadau, 52 anni, dipendente pubblico, è stato riconfermato per il suo nuovo mandato consecutivo sindaco del paese, assieme alla sua lista "Avanti Insieme per Lei", composta da sette consiglieri. Il quorum è stato raggiunto già domenica sera, ma la sua posizione si è rafforzata nelle ore successive, fino al trionfo.

«Non ci sarà manco il tempo di festeggiare - dice il sindaco - da subito dobbiamo mettere in moto la riqualificazione dei vecchi edifici e dare nuovo decoro al paese. Prima ancora però dobbiamo operare per rendere sicure le nostre campagne e la nostra montagna, evitando gli incendi».

Con Luigi Cadau sono stati eletti Giuliana Pintore, Cristina Cadau, Sebastiano Podda, Mario Roccu, Marco Dessì, Giada Sale e Nicola Longu.

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