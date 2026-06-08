Amministrative
08 giugno 2026 alle 17:22aggiornato il 08 giugno 2026 alle 17:23
Mogoro, Luca Orrù è il nuovo sindacoCon la sua lista "Mogoro tradizioni tradizione e innovazione" ha sconfitto l’avversario Ettore Melis
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Luca Orrù, geometra libero professionista, è il nuovo sindaco di Mogoro.
Con la sua lista "Mogoro tradizioni tradizione e innovazione" ha sconfitto il candidato sindaco del raggruppamento "Laboratorio Mogoro Radici e Futuro" Ettore Melis.
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