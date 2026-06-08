Arborea ha scelto: Manuela Pintus è sindaca per la terza volta.

Ai seggi si sta completando il conteggio delle preferenze ma nelle quattro sezioni della cittadina della Bonifica la lista “Per Arborea” sembra ormai irraggiungibile.

Vantaggio nettissimo, ma per scaramanzia fino a quando non c’è l’ufficialità le bocche restano cucite. 

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