IL VOTO
08 giugno 2026 alle 17:10
Arborea, Manuela Pintus sindaca per la terza voltaManca l’ufficialità ma il vantaggio della lista “Per Arborea” è nettissimo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arborea ha scelto: Manuela Pintus è sindaca per la terza volta.
Ai seggi si sta completando il conteggio delle preferenze ma nelle quattro sezioni della cittadina della Bonifica la lista “Per Arborea” sembra ormai irraggiungibile.
Vantaggio nettissimo, ma per scaramanzia fino a quando non c’è l’ufficialità le bocche restano cucite.
© Riproduzione riservata