Si allarga la forbice tra il candidato del centrosinistra, Massimo Mulas e la candidata del Polo civico identitario, Sara Dettori, per il Comune di Porto Torres.

Su 24 sezioni l'ultimo aggiornamento fa registrare il 63,4% (1913 voti) per il sindaco uscente, contro il 26,8% (810 voti) per Dettori, seguiti da Ivan Cermelli con 7,8% (241) e Loredana De Marco con 2,1% (65 voti).

Il trend positivo prosegue a favore del primo cittadino che ha raggiunto la sede del Partito democratico, nel corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città.

Con il sorriso sul volto ha abbracciato i compagni di partito: «Sono felice perché è una prima volta per Porto Torres. Una prima volta di un sindaco riconfermato, questo vuol dire che la comunità ha capito che bisognava proseguire con questa amministrazione».

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