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Comuni al voto

La famiglia Andolfi col sindaco Mulas (foto Pala)
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il ricordo

Porto Torres, al Palazzo del Marchese una luce in memoria di Gianni Andolfi

La famiglia dell’imprenditore ha donato all’amministrazione comunale un lampadario in bronzo e cristalli
Mariangela Pala
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L'area camper (Foto concessa)
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il caso

Arborea, area camper abbandonata e in completo stato di degrado

La consigliera Valeria Manca ha presentato un'interrogazione
Sara Pinna
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Lo spartitraffico tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora
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Lavori pubblici

Quartu, in via La Marmora aiuole senza fiori: la protesta dei residenti

Gli abitanti: «Promesse non mantenute dopo i lavori»
Giorgia Daga
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La collaborazione

Quartucciu, i distretti del cibo insieme per rilanciare le eccellenze del territorio

Seminari, masterclass, degustazioni e momenti di confronto
Matteo Cabras
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L’emergenza

Quartu, invasione di topi a Santo Stefano: la rabbia dei residenti

Via agli interventi di derattizzazione nel quartiere
Giorgia Daga
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Lavori in corso
Lavori in corso
Comune

Quartu, lavori dal centro al litorale per asfaltare le strade

Interventi in sessanta chilometri, investimento di 12 milioni
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dal primo maggio

Macomer: riparte il trenino verde carico di turisti, ma non arriva a Bosa

Ogni domenica, fino a settembre, sarà attiva la storica tratta a scartamento ridotto
Francesco Oggianu
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Un aereo Ryanair
Un aereo Ryanair
Trasporti

Cagliari avvolta dalla nebbia, due aerei dirottati verso Olbia e Alghero

Ritardo sui voli in partenza dal capoluogo verso Dusseldorf e Karlsruhe
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"Non sono stato io a uccidere i miei genitori". E' la dichiarazione spontanea fatta nell'aula della Corte d'assise di Cagliari da Claudio Gulisano (S), il 44enne accusato di aver ucciso i genitori Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, nel dicembre 2024, Cagliari, 4 marzo 2026. ANSA/MANUEL SCORDO
"Non sono stato io a uccidere i miei genitori". E' la dichiarazione spontanea fatta nell'aula della Corte d'assise di Cagliari da Claudio Gulisano (S), il 44enne accusato di aver ucciso i genitori Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, nel dicembre 2024, Cagliari, 4 marzo 2026. ANSA/MANUEL SCORDO
il processo

Delitto di via Ghibli, il comandante del Ris: «Sangue e saliva di Gulisano sulla poltrona»

Il colonnello Andrea Berti ha testimoniato in Corte d’Assise, mostrate anche le immagini delle telecamere: «Risoluzione insufficiente, ma altezza e corporatura sono quelle del figlio»
Francesco Pinna
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Carabinieri

Elmas, furto di gasolio nella notte: 43enne in arresto

L’uomo era stato segnalato poche ore prima per un altro furto ai danni di una ditta di Sestu
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Oristano

Sedilo, parte l’Ascot in paese

Dopo il pensionamento del dottor Canu verrà garantita l’assistenza ai cittadini senza medico
SERAFINO CORRIAS
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Sullo sfondo il carcere di Badu 'e Carros (Foto G. Canu), nel dettaglio il vescovo Antonello Mura
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Nuoro

Natale a Badu ’e Carros, il vescovo: «Sul 41bis vorrei essere smentito»

Monsignor Mura: «C’è aria di smobilitazione e nessuna certezza per i detenuti»
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L'inaugurazione dell'UniCAreer Day 2025 (Foto Mascia)
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Occupazione

Centinaia di giovani sardi in cerca di assunzione: «Speriamo in un futuro nell’Isola»

A Cagliari l’UniCAreer Day 2025: colloqui tra decine di aziende e oltre 500 neolaureati a caccia di un posto di lavoro
Luca Mascia
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Il Palazzo di Giustizia
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nuoro

Prelevò più di mezzo milione a persone fragili: condannata l’ex amministratrice di sostegno infedele

Il Gup ha inflitto 7 anni e 6 mesi a Roberta Barabino e 4 anni e 2 mesi al marito per l’uso del denaro illecito per la ristrutturazione di due b&b
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carabinieri

Controlli antidroga nel Marghine: due denunce tra Macomer e Borore

Sequestrate marijuana, hashish e bilancini di precisione. Due persone segnalate come assuntori
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il raggiro

«Ho un tumore e sono senza casa», lui le versa 65mila euro: chiesta condanna per una 61enne cagliaritana

Una truffa sentimentale ai danni di un 68enne di Siligo, che in tre anni ha fatto per la donna ben 142 vaglia postali
Emanuele Floris
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in via campania

Tragedia sfiorata a Cagliari, palo della luce crolla su un’auto parcheggiata

Zona molto trafficata e affollata di liceali, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta
Andrea Artizzu
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difesa

Visita lampo del ministro Crosetto a Sassari

Ha visitato la caserma Gonzaga della Brigata Sassari e subito dopo è ripartito
Emanuele Floris
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Cagliari, la malamovida alla Marina
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L’allarme

Baby gang a Cagliari e nell’hinterland: cosa sta succedendo tra i giovanissimi?

A spiegarlo è lo psicoterapeuta Luca Pisano, che da anni osserva il loro comportamento in città
Francesca Melis
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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