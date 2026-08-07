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Spettacoli

Mariangela Oggiano (foto concessa)
Mariangela Oggiano (foto concessa)
il concorso

Mariangela Oggiano di Sorso è Miss Mamma Sardegna

Ha prevalso su altre 20 mamme provenienti da tutta l’Isola
Mariangela Pala
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musica

Carbonia, dopo nove anni torna il Summer Is Mine Festival

Tre giorni di musica e socialità a ingresso libero nell'Arena Mirastelle
Enrico Melis Costa
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Paolo Fresu (foto Francesca Sara Cauli)
Paolo Fresu (foto Francesca Sara Cauli)
L’evento

Time in Jazz, al via la 39esima edizione del festival diretto da Paolo Fresu

Nove giorni di musica, arte e spettacolo tra Berchidda e altri quindici centri del Nord Sardegna
Ilenia Giagnoni
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cinema

L’ipotesi di un reboot di “Mamma, ho perso l’aereo”

Disney pensa al ritorno di Macaulay Culkin
Giovanni Scanu
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Oroscopo (Archivio L'Unione Sarda)
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oroscopo

Cosa dicono le stelle per il 7 agosto

Le previsioni degli Astri per la giornata di oggi
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La mappa della viabilità per il Jova Summer Party a Olbia
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olbia

Jova Summer Party, tutto pronto: la line up degli artisti e le misure per la sicurezza

Cancelli aperti alle 15, dalle 16.30 a mezzanotte lo show con diversi artisti coinvolti, tra cui Gabry Ponte
Ilenia Giagnoni
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cinema

Il nuovo Spider-Man sfiora il record al box office italiano

Incassati più di 4 milioni al debutto
Giovanni Scanu
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Jovanotti (Ansa)
Jovanotti (Ansa)
musica

L’arca di Lorè: a Olbia la prima tappa del tour di Jovanotti, da sessant’anni “ragazzo fortunato”

Attesa per il super live del cantante che in quattro decenni di carriera ha saputo cambiare pelle e linguaggio
Angelica D'Errico
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gallura

A Olbia standing ovation per Notre Dame de Paris

Sul palco vista mare, due ore di magia, un'imponente scenografia e venticinque artisti
Tania Careddu
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Francesco Guccini incontra la stampa in occasione della presentazione dell'album "Note di viaggio, capitolo 1: venite avanti...". Una raccolta delle sue piÃ¹ belle canzoni interpretate dalle grandi voci della musica italiana, Milano, 14 novembre 2019.ANSA / MATTEO BAZZI
Francesco Guccini incontra la stampa in occasione della presentazione dell'album "Note di viaggio, capitolo 1: venite avanti...". Una raccolta delle sue piÃ¹ belle canzoni interpretate dalle grandi voci della musica italiana, Milano, 14 novembre 2019.ANSA / MATTEO BAZZI
musica

Addio a Francesco Guccini, poeta delle osterie. I concerti a Cagliari, “Naschet su Sardu” con i Tenores di Neoneli, l’ultimo live a Carbonia

Da «La locomotiva» ad «Auschwitz», da «Dio è morto» a «L’avvelenata», lascia un patrimonio di memoria e libertà. Da cantore del popolo, amava la Sardegna
Angelica D’Errico
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epa07990111 US singer Katy Perry gestures during a press conference ahead of her concert in Mumbai, India, 12 November 2019. EPA/DIVYAKANT SOLANKI
epa07990111 US singer Katy Perry gestures during a press conference ahead of her concert in Mumbai, India, 12 November 2019. EPA/DIVYAKANT SOLANKI
il concerto

Katy Perry protagonista il 12 agosto al Cala di Volpe

La popstar americana si esibirà nell’hotel icona della Costa Smeralda per la notte più esclusiva dell’estate sarda
Ilenia Giagnoni
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Oroscopo (Ansa)
Oroscopo (Ansa)
oroscopo

Cosa dicono le stelle per il 6 agosto

La giornata segno per segno
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La presentazione del Carnevalo estivo turritano (foto Pala)
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l’evento

A Porto Torres il Carnevale estivo firmato Viareggio: la maschera del Satiro apre la sfilata

Appuntamento sabato 8 agosto con carri allegorici e centinaia di figuranti
Mariangela Pala
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Oroscopo (Archivio L'Unione Sarda)
Oroscopo (Archivio L'Unione Sarda)
oroscopo

Cosa dicono le stelle per il 5 agosto

La giornata segno per segno
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Il jet (foto L'Unione Sarda), nel riquadro Paris Hilton (Ansa)
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in aeroporto

Il jet bianco e rosa di Paris Hilton avvistato al Costa Smeralda

Impossibile non notare l'aereo della ricca ereditiera americana, già l’anno scorso era stata nell’Isola
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Matteo Leone e Davide Casu
Matteo Leone e Davide Casu
il concerto

Ittiritmi: dall'Eurovision Song Contest ecco gli Shkodra Elektronike

Nella XXXI edizione anche Dobet Gnahoré, Davide Casu e Matteo Leone
Giampiero Marras
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Oroscopo (Ansa)
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oroscopo

Cosa dicono le stelle per il 4 agosto

La giornata segno per segno
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i palinsesti

Geppi Cucciari confermata su Rai 3. E a Natale torna in sala con Ozpetek

Dopo i tanti rumors sulla possibile “epurazione” dal talk di Rai Radio1, Nancy Brilli viene confermata a “Un Giorno da Pecora”
Angelica D'Errico
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il concerto

Cabras, Riccardo Cocciante incanta il pubblico di Tharros

Un viaggio lungo oltre cinquant’anni di musica tra grandi successi e ricordi personali
Sara Pinna
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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