Suelli, confermato Garau: quarto mandato consecutivo per il sindaco uscenteAlle sue spalle la lista civica “Suelli Futura” guidata da Gianluca Cannas
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A Suelli si riconferma, per la quarta volta consecutiva, Massimiliano Garau.
Lo spoglio elettorale si è concluso: la lista del primo cittadino uscente "Suelli Cambi@" si attesta con un totale di 402 voti.
Alle sue spalle la lista civica “Suelli Futura” guidata da Gianluca Cannas, che si ferma a 335 voti complessivi, senza riuscire a ribaltare gli equilibri amministrativi del paese.
Per Garau arriva così una nuova conferma e la prosecuzione della sua esperienza amministrativa.