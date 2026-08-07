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Ogliastra

Le ambulanze davanti alla spiaggia di Tancau (Secci)
Le ambulanze davanti alla spiaggia di Tancau (Secci)
l’emergenza

Malore in spiaggia a Lotzorai, grave un 19enne: è in terapia intensiva

Il giovane è uscito dall’acqua ed è crollato improvvisamente a terra, trasferito in elicottero al San Francesco di Nuoro
Roberto Secci
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USSASSAI NIALA 28 07 2026 PISCINE CON DIVIETO DI BALNEAZIONE FOTO ETTORE LOI
USSASSAI NIALA 28 07 2026 PISCINE CON DIVIETO DI BALNEAZIONE FOTO ETTORE LOI
l’assalto

Piscine d’acqua dolce, nell’Isola un paradiso sotto assedio. E ora anche gli influencer frenano

Centinaia di persone si riversano in vallate incontaminate senza alcun rispetto per ecosistemi estremamente fragili
Alessandra Ragas
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La scarpa indossata dalla turista
La scarpa indossata dalla turista
urzulei

Con le scarpe da passeggio sul sentiero di Gorropu, cade e interviene l’elisoccorso

Escursione con equipaggiamento inadeguato per una turista olandese, che si è procurata una distorsione: «Fondamentale la scelta delle scarpe»
Roberto Secci
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la tartaruga

Foxi Manna, una Caretta caretta sceglie la spiaggia di Tertenia per deporre le uova

Il Corpo Forestale mette in sicurezza il nido
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Mario Murru
Mario Murru
il lutto

Baunei, addio a Mario Murru: figura politica di spicco del paese

Aveva 71 anni e da tempo combatteva contro un male
Roberto Secci
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L’evento

Migranti e viaggiatori, il festival del turismo responsabile fa tappa in Ogliastra

Un viaggio di nove giorni tra natura, archeologia, leggende e tradizioni popolari
F.M.
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I soccorsi (Secci)
I soccorsi (Secci)
l’incidente

Baunei, si ferisce con l’elica mentre risale sul gommone: ricoverato al Brotzu

Aveva noleggiato un gommone al porto di Santa Maria Navarrese per la consueta gita tra le calette
Roberto Secci
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Anziani cercano refrigerio dal caldo nei parchi. 08 agosto 2017 a Genova. Le previsioni indicano un calo entro la settimana delle altissime temperature che stanno opprimendo la Penisola ormai da diversi giorni, ma ancora per domani e dopodomani le citta' con il bollino rosso saranno rispettivamente 17 e 14, - secondo il ministero della Salute - ad indicare che l'onda di calore africana non ha ancora esaurito la sua influenza sull'Italia. ANSA/LUCA ZENNARO
Anziani cercano refrigerio dal caldo nei parchi. 08 agosto 2017 a Genova. Le previsioni indicano un calo entro la settimana delle altissime temperature che stanno opprimendo la Penisola ormai da diversi giorni, ma ancora per domani e dopodomani le citta' con il bollino rosso saranno rispettivamente 17 e 14, - secondo il ministero della Salute - ad indicare che l'onda di calore africana non ha ancora esaurito la sua influenza sull'Italia. ANSA/LUCA ZENNARO
amministrazione trasparente

Talana punta sul welfare: via libera al progetto per il completamento del nuovo Centro per anziani

L'amministrazione comunale compie un ulteriore passo in avanti verso il potenziamento dei servizi socio-assistenziali dedicati alla terza età
ENNIO NERI
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animali

Arbatax, tartaruga impigliata salvata dalla Forestale

Tempestivo intervento di soccorso nelle acque di Foxi Manna
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l’intervento

In ciabatte e senz’acqua per risalire da Cala Mariolu: malore per due turisti, recuperati con l’elicottero

Per portare in salvo i due giovani è stata necessaria anche la mobilitazione del Soccorso alpino. L’ex sindaco Corrias: «Servono prudenza e preparazione»
Enrico Fresu
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il caso

Ussassai, il sindaco minaccia le dimissioni: «Nelle piscinette situazione ingestibile»

Chicco Usai: «Nonostante i divieti l’assalto di escursionisti continua. E io sono solo a combattere per tutelare l’ambiente»
Roberto Secci
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ambiente

Tertenia, salvata una Caretta caretta intrappolata in una rete da pesca a Sarrala

Sarà curata al CReS e poi liberata
Federica Melis
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Charles Leclerc insieme a una tifosa al porto di Santa Maria Navarrese (Secci)
Charles Leclerc insieme a una tifosa al porto di Santa Maria Navarrese (Secci)
baunei

Charles Leclerc in vacanza a Santa Maria Navarrese, appassionati in visibilio

Il pilota della Ferrari ha ormeggiato il suo superyacht e fatto una passeggiata tra le strade del borgo
Roberto Secci
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il lutto

Bari Sardo, l’addio a Simone Concas: «Il suo sacrificio trasformi il paese». La mamma: «Grazie a tutti»

Celebrati i funerali del 19enne ucciso mercoledì scorso, il dolore straziante e composto dei familiari
Roberto Secci
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Lanusei

Addio a Rosario Dei, decano dei segretari comunali in Ogliastra

Aveva 96 anni, era un simbolo della buona pubblica amministrazione
Tonio Pillonca
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Il luogo della tragedia a Bari Sardo. Nel riquadro la vittima, Simone Concas (L'Unione Sarda)
Il luogo della tragedia a Bari Sardo. Nel riquadro la vittima, Simone Concas (L'Unione Sarda)
le indagini

Due coltellate, una al cuore e l’altra al polmone: così è stato ucciso Simone Concas

Eseguita l’autopsia sul corpo del diciannovenne di Bari Sardo ferito a morte dal fratello minorenne della ragazza che aveva appena investito
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La mobilitazione sulla spiaggia di Orrì per il secondo caso di giornata
La mobilitazione sulla spiaggia di Orrì per il secondo caso di giornata
L’emergenza

Tortolì, secondo salvataggio di giornata a Orrì: turista recuperato nel mare agitato

Ancora una volta la catena umana ha permesso di trarre in salvo l’uomo, uno straniero sulla sessantina che si era tuffato nonostante negli stabilimenti sventoli la bandiera rossa
Roberto Secci
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Il lungomare di Orrì
Il lungomare di Orrì
l’intervento

Tortolì, rischia di annegare a Orrì: catena umana per salvarlo

Bagnìni degli stabilimenti e bagnanti si sono attivati in pochi istanti per raggiungere l’uomo in evidente difficoltà
Roberto Secci
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Il luogo della tragedia a Bari Sardo.Nel riquadro la vittima, Simone Concas (L'Unione Sarda)
Il luogo della tragedia a Bari Sardo.Nel riquadro la vittima, Simone Concas (L'Unione Sarda)
il delitto

Omicidio di Bari Sardo, il giovane arrestato resta in carcere: «C’è il pericolo di fuga»

La difesa puntava a una misura meno afflittiva alla luce della piena confessione resa dal minore, il gip: «La sua priorità non è stata prendersi cura della sorella ma vendicarsi»
S Loi
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La chiesetta di Sant'Antonio di Padova minacciata dalle fiamme (foto Cinzia Moro)
La chiesetta di Sant'Antonio di Padova minacciata dalle fiamme (foto Cinzia Moro)
il rogo

Triei, lacrime e sudore il giorno dopo l'incendio. La sindaca: «Ci risolleveremo»

Bruciati circa 50 ettari di territorio. Volontari e forze dell’antincendio hanno lottato per sei ore contro le fiamme
Roberto Secci
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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