Superato il quorum, Alessandro Boi si conferma sindaco di Orroli anche per il prossimo quinquennio. “Riuscire a raggiungere il quorum” ha detto il neo eletto “non è mai scontato”.

Fra i votanti che hanno raggiunto il seggio anche due ultracentenari, la centounenne Maria Cristina Orgiana e Paolino Manca di 103 anni. Soddisfazione dunque del sindaco ma anche di tutta la squadra che ora aspetta lo spoglio per iniziare a lavorare sul nuovo programma.

Un futuro, quello proposto dalla nuova lista in continuità con i cinque anni passati ma con la voglia di tanta novità. “Non posso che ringraziare i miei compaesani” ha detto Boi “che fin dalla mattina presto si sono recati a votare. Il consenso espresso ci dà la forza per amministrare nei prossimi 5 anni, in continuità col progetto iniziato nel 2020. Completeremo il rinnovamento che Orroli merita, con un programma elettorale non utopistico ma di immediata realizzazione". Il prossimo passo però sarà lo spoglio di oggi per conoscere il nome degli eletti e cominciare a organizzare la prossima squadra.

© Riproduzione riservata