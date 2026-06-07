Oschiri, Roberto Carta sindaco per la seconda voltaConfermato il primo cittadino uscente
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Ha sfidato l'astensionismo, il sindaco uscente. Roberto Carta, conferma il suo secondo mandato alla guida di Oschiri. Con la lista Per Oschiri insieme, sugli scranni del Consiglio comunale, dodici consiglieri.
Quorum superato tre ore prima della chiusura delle urne, toccando il 45 per cento, il sindaco neo eletto commenta: «Accolgo con entusiasmo questo risultato elettorale ottenuto ben prima della chiusura dei seggi: significa che gli oschiresi hanno ritenuto valide la nostra proposta e la nostra azione amministrativa».